Ухилянти від мобілізації вже заплатили сотні мільйонів. Документ

У Мін'юсті розкрили, скільки тисяч ухилянтів уже передали до рук виконавчої служби

З початку 2025 року до кінця грудня ТЦК виписали десятки тисяч адміністративних штрафів українцям. Виконавча служба розпочала примусове стягнення цих санкцій через суд.

За минулий рік державні виконавці відкрили понад 63 тисячі справ про стягнення штрафів за порушення мобілізаційного законодавства. Про це повідомило Міністерство юстиції у відповідь на запит редакції "Телеграфу".

Що відомо про порушення мобілізаційного законодавства за 2025 рік

Міністерство юстиції надало конкретні цифри за рік. Виконавці повністю завершили 16,9 тисячі справ — у цих випадках люди сплатили штрафи в повному обсязі. Мінімальний штраф за порушення військового обліку в особливий період (воєнний стан) для громадян становить 17 000 гривень (1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) за перше порушення за статтею 210 КУпАП. Методом простих розрахунків отримуємо мінімальну суму надходжень до бюджету у розмірі 287,3 мільйона гривень.

Решта проваджень досі в роботі.

Щодо тимчасового обмеження права керування транспортом під час мобілізації Мін'юст пояснив: таку статистику в міністерстві не ведуть. Узагальненої інформації про ці рішення та заходи їх виконання немає.

Відповідь Мін'юсту щодо сум штрафів

Коли людина не сплачує штраф добровільно, виконавці можуть стягнути гроші з банківських рахунків. Якщо коштів недостатньо, арештовують інше майно боржника. Винятки становить єдине житло — його не заберуть, якщо борг менший за 20 мінімальних зарплат.

