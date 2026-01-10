Студентов оставят без отсрочки? В Украине могут изменить правила мобилизации

С 2022 года количество студентов 25+ возросло до сотни тысяч

В Украине могут лишить права на отсрочку от мобилизации мужчин от 25 лет. Речь идет о тех, кто поступает в учреждения высшего и профессионального образования.

Что нужно знать:

В Верховной Раде ко второму чтению готовится законопроект, который может внести изменения в право на отсрочку

Новые правила будут касаться мужчин в возрасте от 25 лет

В 2025 насчитывалось более 250 тысяч студентов 25+

Об этом в телеэфире сказал народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. По его словам, на законодательном уровне Рада не может ущемлять право на образование, а вот на отсрочку может.

"Сейчас в Верховной Раде, в Комитете безопасности, обороны и разведки, есть один из законопроектов, который, конечно, не может ограничивать право на образование, но может ограничивать право на отсрочку. И один из этих законопроектов как раз готов ко второму чтению и говорит о том, что мужчины возрастом 25+, которые будут поступать в учреждения высшего образования, профессионального высшего или профессионального образования, не будут иметь право на отсрочку", — говорит нардеп.

По его словам, это достаточно радикальное решение, но оно нужно в контексте безопасности страны. Ведь к 2022 году в среднем в системе высшего, профессионального высшего образования обучалось около 30 тыс. мужчин в возрасте 25+. А по состоянию на 1 сентября 2025 года их количество пересекло 250 тыс.

Бабак объясняет, что государство не может ограничить право на образование, но может проверять, действительно ли поступившие люди учатся. В последние годы Государственная служба качества образования уже провела большое количество проверок. В их результате было отчислено около 50 тысяч человек. На самом деле они не учились, а лишь формально скрывались в учебных заведениях.

Нардеп подчеркнул, что во время этих мероприятий также проверялось руководство учебных заведений.

"Насколько мне известно, сейчас есть восемь уголовных дел по массовому набору таких людей в учебном заведении. В результате проверки было уже направлено много документов и в Службу безопасности, и в Национальную полицию, и в Министерство образования и науки, которое должно принимать иногда кадровые решения по тем или иным учебным заведениям", — сказал Бабак.

