Заберут ли машину за неявку в ТЦК? Юрист о главном страхе автовладельцев

Рискуют ли водители остаться без автомобиля из-за уклонения от мобилизации

Многие переживают из-за возможной конфискации авто за уклонение от мобилизации. На самом деле, автомобили не забирают, но есть нюансы, о которых стоит знать.

Об этом "Телеграфу" рассказал юрист и адвокат Роман Симутин. Он отметил, что такие ограничения вправе наложить только суд.

Подробнее читайте в материале: "Что изменилось в мобилизации в 2026 году: почему счета больше не блокируют и где система дала сбой".

Могут ли забрать авто за уклонение от мобилизации: что реально разрешает закон

Проверка документов у водителя. Фото: Новости.

По его словам, автомобили не конфискуются за уклонение от мобилизации. Могут только ограничить возможность управления транспортным средством, но не лишить водителя прав. Это именно ограничение, а не полное изъятие.

Такое ограничение налагают суды, однако подобных решений очень мало. Процесс сложный, и на практике ограничить право управлять автомобилем почти невозможно.

Конфискация автомобиля касается совсем других случаев. Она возможна только при преступлениях с материальной составляющей, по которым закон предусматривает конфискацию имущества. Уклонение от мобилизации к таким случаям не относится.

Даже если налагают штраф в размере 100 тысяч гривен, а автомобиль стоит миллион, его не изымают и не продают на аукционе. Такие действия не соответствуют принципам справедливости и на практике не применяются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о совете для украинцев, находящихся в розыске ТЦК. О нем рассказал адвокат.