ТЦК не имеет права делать это: что решил суд и почему это исключение

ТЦК провели ВЛК с нарушениями и мобилизовали мужчину — что сказал суд

Апелляционный суд отменил мобилизацию мужчины, которого якобы силой привезли в ТЦК без повестки. Воинскую часть обязали исключить его из списков личного состава.

Что нужно знать

Сотрудники ТЦК не вправе самостоятельно задерживать граждан.

Военно-врачебную комиссию нужно проводить с анализами, обследованиями и выводами профильных врачей.

Мобилизация с нарушением процедуры необратима, но суд может ее отменить.

Третий апелляционный административный суд рассмотрел дело №160/6554/25 и установил многочисленные нарушения во время призыва. Суд подчеркнул, что сотрудники территориальных центров комплектования не имеют права самостоятельно задерживать людей и доставлять их в ТЦК — это могут делать только полицейские.

Как происходило задержание: детали дела

23 ноября 2024 мужчина принудительно доставили в ТЦК, где его держали до 27 ноября. Ему не вручили повестку под личную подпись, а направление на военно-врачебную комиссию он также не получал. Мужчина отказался проходить ВЛК из-за отсутствия его медицинских документов.

Несмотря на это, по результатам комиссии он был признан годным к службе и был мобилизован. Днепропетровский окружной административный суд первой инстанции отказал в иске, но мужчина подал апелляцию.

Апелляционный суд установил, что медицинское освидетельствование провели с грубыми нарушениями. В деле не выявилось анализов, результатов обследований, выводов профильных врачей. Справка ВЛК не содержала необходимых реквизитов, печати комиссии, полных данных учреждения.

Суд отметил, что медосмотр нельзя провести без анализов и инструментальных обследований, чтобы установить пригодность человека к военной службе. Такая процедура противоречит Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Суд обратил внимание, что представитель истца обращался на линию "102" о задержании и доставке в ТЦК за нарушение правил военного учета. При этом мужчине не посылали повестку, руководитель ТЦК не составлял электронного обращения о необходимости задержания.

Суд подчеркнул, что работники ТЦК могут только инициировать задержание, когда человек находится в розыске за игнорирование повесток. Но физически задерживать и доставлять лицо имеет право только полиция. Любое самостоятельное задержание со стороны представителей ТЦК незаконно.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, задержание лиц входит в компетенцию Национальной полиции и других органов в определенных случаях. К этому списку центры комплектования не относятся.

Апелляционный суд признал противоправным приказ начальника о призыве на военную службу. Воинскую часть обязали исключить мужчину из списков личного состава.

Могут ли стать такие случаи массовыми: объяснение адвоката

Адвокат Роман Симутин отмечает: подобные решения судов — скорее исключение, чем правило. По его словам, большинство судов до сих пор опираются на позицию Верховного Суда, который считает процесс мобилизации фактически необратимым.

Это очень редкая история. Я даже удивлен, что апелляция приняла такое решение. Скорее всего, по этому делу еще выскажется Верховный Суд, Роман Симутин.

В то же время Симутин объясняет, почему с точки зрения закона такое решение все же возможно.

О задержании ТЦК

Первое нарушение – незаконное задержание. По закону работники ТЦК не имеют права самостоятельно задерживать людей.

"Если человека силой привезли в ТЦК, это уже нарушение. В таком случае нужно сразу сообщать полицию — звонить на 102 и фиксировать, что вас незаконно задержали именно работники ТЦК", — объясняет адвокат.

Даже если человека доставляет полиция, это тоже должно происходить не просто из-за "отметки в базе". Должно быть конкретное основание.

"Полиция может доставлять только тогда, когда уже есть протокол или постановление об админнарушениях — по статьям 210 или 210-1. А не просто потому, что в "Резерв+" стоит розыск", — говорит Симутин.

По его словам, в 95–99% случаев доставка в ТЦК производится незаконно.

Нарушения и прохождения ВВК

Второй ключевой момент – военно-врачебная комиссия.

Адвокат подчеркивает: принудительного медицинского осмотра в Украине не существует.

"Если человек отказывается проходить ВВК, ТЦК должны составить админпротокол и отпустить. Никто не имеет права силой заводить его на медосмотр", — объясняет он.

По закону, за отказ от ВВК предусмотрена административная ответственность, а при повторном отказе уже может идти речь об уголовной. Но принуждать к осмотру нельзя.

Как говорит адвокат, на практике людей часто силой заводят на ВВК и признают пригодными без реальных обследований.

"Не берут анализы, не делают флюорографию, не проводят дополнительных исследований. Просто открыли электронную систему — и все, "пригодный"", — говорит Симутин.

Ранее, объясняет он, были бумажные медицинские карточки с подписями врачей. Сейчас все якобы электронное, но человеку не выдают никаких документов на руки, а значит, у него нет возможности обжаловать решение ВЛК.

Именно на это, по словам адвоката, и обратил внимание суд: медицинское освидетельствование фактически не проводилось, а значит, мобилизация была с нарушениями.

Почему суд отменил мобилизацию

По этому делу суд пришел к выводу, что:

человека незаконно задержали;

ВВК была проведена формально, без анализов и обследований;

должного направления на ВЛК не было;

все действия ТЦК были связаны с нарушением процедуры.

Поэтому Апелляционный суд отступил от позиции Верховного Суда и признал, что такая мобилизация может быть отменена.

"Это очень редкий случай. Таких дел единицы. И почти по всему еще будет решение Верховного Суда", — отмечает адвокат.

Адвокат Роман Симутин

Что делать людям в таких случаях

Роман Симутин советует: главное – все фиксировать.

"Если вас незаконно задержали, сразу сообщайте на 102. Пусть звонят родственники, если забрали телефон. Это будет доказательством", — говорит он.

Такие сообщения, объясняет адвокат, потом можно использовать в суде как доказательство незаконных действий: и задержание, и отсутствие нормального медосмотра.

Он также признает: даже если суд принял решение в пользу человека, исполнение может затягиваться месяцами.

"Решения могут не спешить выполнять. Тогда адвокат обращается по контролю за исполнением, могут быть штрафы. Система сложная, но на самом деле в законе все четко прописано", — заключает адвокат.

Напомним, "Телеграф" сообщал, что в последнее время ТЦК не посылают бумажных повесток, но в "Резерв+" все равно приходят сообщения о розыске. Такой розыск можно отменить или признать вину, уплатив штраф.