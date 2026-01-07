Кому сложнее всего подтвердить отсрочку: три самые проблемные категории

Когда закон работает против военнообязанных, объяснил адвокат и юрист

Не всем военнообязанным легко получить отсрочку от мобилизации. Некоторые категории сталкиваются с особенно сложными требованиями и бюрократией, и не всегда понятно, почему им отказывают.

На эти вопросы ответил юрист и адвокат Роман Симутин в блицинтервью для "Телеграфа". Наибольшие трудности с подтверждением отсрочки от мобилизации возникают у трех военнообязанных категорий.

Основания для оформления отсрочки. Фото: Facebook

Кто сталкивается с самыми большими проблемами

Итак, первая категория — те, кто ухаживает за родителями. Вторая – родители троих детей от разных браков. Третья – люди, чьи родители имеют инвалидность первой или второй группы.

По его словам, постоянный уход не зависит от возраста. Если есть заключение врачебно-консультационной комиссии, что мать, отец или жена нуждаются в постоянном уходе, человек имеет право на отсрочку. Возраст лица, за которым осуществляется уход, значения не имеет.

Проблемы возникают также из-за формальных трудностей. По закону, отсрочка предусмотрена для тех, чьи родители имеют инвалидность первой или второй группы, но часто процесс оформления осложнен бюрократией. Во многих случаях требуют лишние документы и условия, что затрудняет получение отсрочки.

Часто военнообязанным отказывают без объяснения причин. В документах не указывают основания, из-за чего люди остаются без четкого ответа и вынуждены повторно проходить процедуры.

