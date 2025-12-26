Скрыться не выйдет: Минобороны запускает полный контроль за мобилизованными
Система позволит своевременно выявлять подозрительные ситуации
В связи с увелиением роста самовольного ухода из частей (СОЧ/СЗЧ), Министерство обороны Украины готовит новый подход. Речь идет о полном цифровом отслеживании пути военнослужащих под названием "Чекин мобилизованного".
Что нужно знать:
- По специальному QR-коду будут фиксироваться всё перемещения и действия
- Система позволит отслеживать прибытие в часть и в целом путь военнослужащего
- Цель — предотвращение случаев самовольного ухода и оперативное реагирование командования.
Об этом сообщил руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой на Digital Defence Forum в Киеве, пишет Sud.ua.
Как это будет работать
- Каждый мобилизованный получит электронный военный документ с QR-кодом.
- Через систему "Оберіг" командование сможет видеть, когда человек использовал документ и что с ним происходило.
- Система поможет отслеживать: прибытие в воинскую часть, направления в учебные центры и все шаги военнослужащего.
Следующие шаги — это:
- электронные направления на военно-врачебную комиссию (ВВК),
- электронное заключение ВВК,
- формирование поименного списка мобилизованных для отправки в учебный центр,
- передачу данных из "Оберега" в систему "Импульс" при прибытии в центр и фиксацию прибытия в воинскую часть.
Это также позволит фиксировать аномалии с самовольным оставлением части, чтобы иметь инструменты и подход, основанный на данных, для предупреждения или предотвращения таких случаев
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Генеральный штаб ВСУ якобы изменил механизм возвращения из СЗЧ и теперь вернуться можно только в десантно-штурмовые войска или штурмовые полки.