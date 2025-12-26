Укр

Скрыться не выйдет: Минобороны запускает полный контроль за мобилизованными

Анастасия Мокрик
СЗЧ Новость обновлена 26 декабря 2025, 13:16
СЗЧ. Фото Коллаж "Телеграфа"

Система позволит своевременно выявлять подозрительные ситуации

В связи с увелиением роста самовольного ухода из частей (СОЧ/СЗЧ), Министерство обороны Украины готовит новый подход. Речь идет о полном цифровом отслеживании пути военнослужащих под названием "Чекин мобилизованного".

Что нужно знать:

  • По специальному QR-коду будут фиксироваться всё перемещения и действия
  • Система позволит отслеживать прибытие в часть и в целом путь военнослужащего
  • Цель — предотвращение случаев самовольного ухода и оперативное реагирование командования.

Об этом сообщил руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой на Digital Defence Forum в Киеве, пишет Sud.ua.

Как это будет работать

  • Каждый мобилизованный получит электронный военный документ с QR-кодом.
  • Через систему "Оберіг" командование сможет видеть, когда человек использовал документ и что с ним происходило.
  • Система поможет отслеживать: прибытие в воинскую часть, направления в учебные центры и все шаги военнослужащего.

Следующие шаги — это:

  • электронные направления на военно-врачебную комиссию (ВВК),
  • электронное заключение ВВК,
  • формирование поименного списка мобилизованных для отправки в учебный центр,
  • передачу данных из "Оберега" в систему "Импульс" при прибытии в центр и фиксацию прибытия в воинскую часть.

Это также позволит фиксировать аномалии с самовольным оставлением части, чтобы иметь инструменты и подход, основанный на данных, для предупреждения или предотвращения таких случаев

пояснил Берестовой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Генеральный штаб ВСУ якобы изменил механизм возвращения из СЗЧ и теперь вернуться можно только в десантно-штурмовые войска или штурмовые полки.

