ТЦК не має права робити це: що вирішив суд і чому це виняток

ТЦК провели ВЛК з порушеннями та мобілізували чоловіка — що сказав суд

Апеляційний суд скасував мобілізацію чоловіка, якого нібито силою привезли до ТЦК без повістки. Військову частину зобов'язали виключити його зі списків особового складу.

Що треба знати

Співробітники ТЦК не мають права самостійно затримувати громадян.

Військово-лікарську комісію потрібно проводити з аналізами, обстеженнями та висновками профільних лікарів.

Мобілізація з порушенням процедури не є незворотною — суд може її скасувати.

Третій апеляційний адміністративний суд розглянув справу № 160/6554/25 та встановив численні порушення під час призову. Суд наголосив, що співробітники територіальних центрів комплектування не мають права самостійно затримувати людей та доставляти їх до ТЦК — це можуть робити виключно поліцейські.

Як відбувалось затримання: деталі справи

23 листопада 2024 року чоловіка примусово доставили до ТЦК, де його тримали до 27 листопада. Йому не вручили повістку під особистий підпис, а направлення на військово-лікарську комісію він також не отримував. Чоловік відмовився проходити ВЛК — через відсутність його медичних документів.

Попри це, за результатами комісії його визнали придатним до служби та мобілізували. Дніпропетровський окружний адміністративний суд першої інстанції відмовив у позові, але чоловік подав апеляцію.

Апеляційний суд встановив, що медичний огляд провели з грубими порушеннями. У справі не виявилось аналізів, результатів обстежень, висновків профільних лікарів. Довідка ВЛК не містила необхідних реквізитів, печатки комісії, повних даних установи.

Суд зазначив, що медогляд не можна провести без аналізів та інструментальних обстежень, щоб встановити придатність людини до військової служби. Така процедура суперечить Положенню про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

Суд звернув увагу, що представник позивача звертався на лінію "102" про затримання та доставлення до ТЦК за порушення правил військового обліку. При цьому чоловікові не надсилали повістку, керівник ТЦК не складав електронного звернення про необхідність затримання.

Суд підкреслив, що працівники ТЦК можуть лише ініціювати затримання, коли людина перебуває в розшуку за ігнорування повісток. Але фізично затримувати та доставляти особу має право виключно поліція. Будь-яке самостійне затримання з боку представників ТЦК є незаконним.

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, затримання осіб входить до компетенції Національної поліції та інших органів у визначених випадках. До цього переліку центри комплектування не належать.

Апеляційний суд визнав протиправним наказ начальника про призов на військову службу. Військову частину зобов'язали виключити чоловіка зі списків особового складу.

Чи можуть стати такі випадки масовими: пояснення адвоката

Адвокат Роман Сімутін наголошує: подібні рішення судів — радше виняток, ніж правило. За його словами, більшість судів досі спираються на позицію Верховного Суду, який вважає процес мобілізації фактично незворотним.

Це дуже рідкісна історія. Я навіть здивований, що апеляція винесла таке рішення. Швидше за все, у цій справі ще висловиться Верховний Суд, Роман Сімутін.

Водночас Сімутін пояснює, чому з точки зору закону таке рішення все ж можливе.

Про затримання ТЦК

Перше порушення — незаконне затримання. За законом працівники ТЦК не мають права самостійно затримувати людей.

"Якщо людину силою привезли до ТЦК, це вже порушення. У такому випадку потрібно одразу повідомляти поліцію — дзвонити на 102 і фіксувати, що вас незаконно затримали саме працівники ТЦК", — пояснює адвокат.

Навіть якщо людину доставляє поліція, це теж має відбуватися не просто через "позначку в базі". Має бути конкретна підстава.

"Поліція може доставляти лише тоді, коли вже є протокол або постанова про адмінпорушення — за статтями 210 або 210-1. А не просто тому, що в "Резерв+" стоїть розшук", — каже Сімутін.

За його словами, у 95–99% випадків доставка до ТЦК відбувається незаконно.

Порушення і проходженні ВЛК

Другий ключовий момент — військово-лікарська комісія.

Адвокат наголошує: примусового медичного огляду в Україні не існує.

"Якщо людина відмовляється проходити ВЛК, ТЦК мають скласти адмінпротокол і відпустити. Ніхто не має права силою заводити її на медогляд", — пояснює він.

За законом, за відмову від ВЛК передбачена адміністративна відповідальність, а при повторній відмові — вже може йти мова про кримінальну. Але примушувати до огляду — не можна.

Натомість, як каже адвокат, на практиці людей часто силою заводять на ВЛК і визнають придатними без реальних обстежень.

"Не беруть аналізи, не роблять флюорографію, не проводять додаткових досліджень. Просто відкрили електронну систему — і все, "придатний"", — каже Сімутін.

Раніше, пояснює він, були паперові медичні картки з підписами лікарів. Зараз усе нібито електронне, але людині не видають жодних документів на руки, а отже вона не має можливості оскаржити рішення ВЛК.

Саме на це, за словами адвоката, і звернув увагу суд: медичний огляд фактично не проводився, а отже — мобілізація була з порушеннями.

Чому суд скасував мобілізацію

У цій справі суд дійшов висновку, що:

людину незаконно затримали;

ВЛК провели формально, без аналізів і обстежень;

належного направлення на ВЛК не було;

всі дії ТЦК були з порушенням процедури.

Тому апеляційний суд відступив від позиції Верховного Суду і визнав, що така мобілізація може бути скасована.

"Це дуже рідкісний випадок. Таких справ одиниці. І майже по всіх ще буде рішення Верховного Суду", — зазначає адвокат.

Адвокат Роман Сімутін

Що робити людям у таких випадках

Роман Сімутін радить: головне — все фіксувати.

"Якщо вас незаконно затримали — одразу повідомляйте на 102. Нехай дзвонять родичі, якщо забрали телефон. Це буде доказом", — каже він.

Такі повідомлення, пояснює адвокат, потім можна використати в суді як доказ незаконних дій: і затримання, і відсутності нормального медогляду.

Він також визнає: навіть якщо суд ухвалив рішення на користь людини, виконання може затягуватися місяцями.

"Рішення можуть не поспішати виконувати. Тоді адвокат звертається щодо контролю за виконанням, можуть бути штрафи. Система складна, але насправді в законі все чітко прописано", — підсумовує адвокат.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що останнім часом ТЦК не надсилають паперових повісток, але у "Резерв+" все одно приходять повідомлення про розшук. Такий розшук можна скасувати або визнати свою вину, сплативши штраф.