"Напился и уснул голым": у предательницы Тодоренко проблемы с руссийским мужем

Телеведущая недавно родила мужу третьего сына

Регина Тодоренко — известная российская телеведущая украинского происхождения, певица и актриса, которая предала Украину и выбрала оставаться в Москве и молчать о войне. Она замужем за певцом Владом Топаловым, с которым родила уже троих детей. Однако в этой паре, как оказалось, не все так хорошо — российский муж Тодоренко любит выпить.

Регина и Влад стали героями российского шоу "Пожалуйста, не рассказывай", в нем она и рассказала о пьяных выходках мужа. По словам телеведущей, однажды Топалов пришел домой пьяным и голым уснул прямо на полу в прихожей. Первой его обнаружила няня, которая была шокирована происходящим.

Регина Тодоренко рассказала о пьянстве мужа. Фото: скриншот из видео

Напился и уснул голым в прихожей. А еще рядом с ним была какая-то лужа. Я думаю, ну все, у меня муж… Я как собака, принюхиваюсь, но никакого запаха нет. А он лежит прямо голый в луже рассказала Тодоренко

Регина Тодоренко даже показала, как лежал на полу ее пьяный муж. Фото: скриншот из видео

Такие откровения телезвезды вызвали бурную реакцию в сети. Многие были удивлены, что Регина "выносит сор из избы" и позорит мужа такими подробностями их семейной жизни.

Надо ж себя так не уважать, чтобы от алкоголика рожать да еще троих, дети все видят и понимают.

Какой позор! Не стыдно о таких вещах рассказывать.

Да, Владу можно только посочувствовать — с такой женой и врагов не надо.

Вот вам и примерный отец троих сыновей.

Регина Тодоренко заявила, что Топалов пьет не очень часто. Фото: скриншот из видео

Однако, по словам телеведущей, выпивает Топалов не часто — раз в 3-4 месяца. И она нормально к этому относится и даже готовит ему на утро средства от похмелья и воду, ведь ему очень плохо после таких гулянок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько зарабатывает Ани Лорак в России и как изменились ее доходы. Она стала ненужной ни в Украине, ни в Европе.