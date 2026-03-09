Новое интервью Тимошенко и пакет "Новой почты" породили волну шуток в сети

Политик пояснила, что 46 тысяч долларов лежали в пакете "Новой почты" случайно

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко снова оказалась в центре интернет-шуток. Причиной стало ее новое интервью, в котором политика объяснила историю с деньгами, найденными во время обыска НАБУ — и особенно с пакетом, в котором они лежали.

Еще в январе 2026 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыск в кабинете Тимошенко в офисе партии. Тогда правоохранители сообщили, что в помещении обнаружили 46 тысяч долларов, которые были сложены в пакет от "Новой почты". Именно этот факт сразу стал темой для мемов в соцсетях.

Прошло время, но история получила продолжение. В новом интервью Тимошенко попыталась разъяснить ситуацию. По ее словам, пакет не имеет особого значения — он просто был в тот момент под рукой. В "Новую почту" политик, по ее словам, не ходит, но посылки иногда получает.

Сообщение в Threads

Однако такая версия только подлила масла в огонь. В Threads пользователи мгновенно подхватили тему и начали шутить о привычке хранить важные вещи в случайных пакетах.

"Я тоже не верю, что не было под рукой пакета АТБ";

"У меня бабушка кладет паспорт и кошелек в вымытый пакет из-под молока. Эти пенсионеры на все способны";

"Мама, уложившая голубцы в пакет из-под чипсов".

Пользователь, который собственно выложил этот фрагмент интервью, пошутил, что "Юлия Тимошенко новую порцию рекламы подвезла" "Новой почте". Другие пользователи шутят, что теперь пакет "Новой почты" может стать новым символом украинской политики".

