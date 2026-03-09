Нове інтерв'ю Тимошенко і пакет "Нової пошти" породили хвилю жартів у мережі

Політикиня пояснила, що 46 тисяч доларів лежали в пакеті "Нової пошти" випадково

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко знову опинилася в центрі інтернет-жартів. Причиною стало її нове інтерв’ю, в якому політикиня пояснила історію з грошима, знайденими під час обшуку НАБУ — і особливо з пакетом, у якому вони лежали.

Ще у січні 2026 року детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшук у кабінеті Тимошенко в офісі партії. Тоді правоохоронці повідомили, що в приміщенні знайшли 46 тисяч доларів, які були складені у пакет від Нова пошта. Саме цей факт одразу став темою для мемів у соцмережах.

Минув час, але історія отримала продовження. У новому інтерв’ю Тимошенко спробувала пояснити ситуацію. За її словами, пакет не має жодного особливого значення — він просто був у той момент під рукою. До "Нової пошти" політикиня, за її словами, не ходить, але посилки іноді отримує.

Допис у Threads

Однак така версія лише підлила олії у вогонь. У Threads користувачі миттєво підхопили тему і почали жартувати про звичку зберігати важливі речі у випадкових пакетах.

"Я теж не вірю, що не було під рукою пакета АТБ";

"У мене бабуся кладе паспорт і гаманець у вимитий пакет з-під молока. Ці пенсіонери на все здатні";

"Мама, яка поклала голубці в пакет з-під чипсів".

Користувач, який власне виклав цей фрагмент інтерв'ю, пожартував, що "Юлія Тимошенко нову порцію реклами підвезла" "Новій пошті". Інші користувачі жартують, що тепер "пакет "Нової пошти" може стати новим символом української політики".

