Пела в церковном хоре и выступала в барах: какой была Оля Полякова до популярности (фото)

Как обычная девушка из Винницы стала одной из самых дорогих звезд Украины

Оля Полякова – известная украинская певица, которая в молодости вышла замуж за миллионера и именно он был главным инвестором ее карьеры. Сама артистка — из небогатой семьи.

Что следует знать

Несмотря на медицинское будущее, которое предсказывала семья, Оля Полякова с подросткового возраста зарабатывала пением в церковном хоре и ресторанах

Первые профессиональные шаги певицы в шоу-бизнесе были убыточными, а дебютные клипы не получали зрительского внимания

Настоящий успех пришел к артистке только в 29 лет благодаря образу "Суперблондинки" и инвестициям ее мужа-миллионера

Полякова родилась 17 января 1979 в Виннице. Ее мама работала педиатром, а отчим был дипломатом. Из-за частых рабочих поездок родителей Оля часто оставалась с бабушкой в селе.

Еще с детства Полякова отчетливо ощущала тягу к музыке. Она выступала в школьной музыкальной среде, участвовала в творческих проектах и уже в подростковом возрасте брала уроки вокала и игры на музыкальных инструментах.

Оля Полякова в младенчестве. Фото: odnaminyta.com

После окончания средней школы Оля поступила в Винницкое училище культуры и искусств имени М. Д. Леонтовича, где училась хоровому дирижированию, а затем получила диплом оперной певицы с диапазоном примерно три октавы.

Ольга Полякова в 18 лет. Фото: Инстаграмм

Несмотря на желание семьи, видевшей ее в медицинской сфере, Полякова еще в подростковом возрасте настояла на творческом пути, совмещая пение в церковном хоре с выступлениями в ресторанах и барах, где она исполняла как собственные песни, так и каверы. Уже в 15 лет она начала выступать профессионально.

Оля Полякова в молодости. Фото: odnaminyta.com

В начале нулевых Оля стала записывать первые песни и снималась в клипах. Однако первые работы артистки успеха не имели — клип на песню "Так не бывает" набрал всего несколько тысяч просмотров, а музыка не сразу попадала в ротацию радиостанций.

С переломным моментом карьеры Поляковой связывают образ "Суперблондинки" и появившийся позднее одноименный хит, когда ей было уже около 29 лет, и именно эта композиция принесла ей заметный успех в шоу-бизнесе. Муж Оли, Вадим Буряковский, поддерживал ее финансово на ранних этапах карьеры, что помогло ей продолжать работу над музыкой и продвигать себя, пока ее творчество еще не приносило стабильного дохода.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о конфликте Оксаны Билозир с Олей Поляковой. Он проходит с 2022 года.