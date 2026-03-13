В АТБ существенно обвалилась цена на моющее средство: успейте воспользоваться выгодой

Этот товар понадобится каждому

Для украинских хозяек появилась отличная возможность сэкономить на товарах первой потребности. В сети супермаркетов "АТБ" снизили цену на моющее средство для посуды.

"Телеграф" проанализировал сайт "АТБ". Мы нашли хороший товар по немалой скидке.

Речь идет о средстве для мытья посуды Fairy Pure&clean в объеме 450 мл. Этот продукт давно завоевал доверие потребителей благодаря своей эффективности.

Согласно данным с официального сайта ритейлера, сейчас цена на этот товар стала значительно привлекательнее:

Старая цена: 95.80 грн ;

; Акционная цена: 48.90 грн.

Таким образом, покупатели могут приобрести средство со скидкой –48%, что позволяет сохранить почти половину стоимости.

Стоит поторопиться, ведь выгодное предложение не бессрочно. Скидка на Fairy Pure&clean будет действовать до 18 марта. Итак, если вы планировали закупку на неделю, обязательно загляните в отдел бытовой химии в АТБ.

Чистая посуда – это основа гигиены и уюта в любом доме, поэтому качественное моющее средство является обязательным элементом на каждой кухне. Учитывая, что Fairy тратится достаточно экономно, такая акция – настоящий подарок для семейного бюджета.

