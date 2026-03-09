В "Сильпо" упал ценник на мясо: можно сэкономить до 80 гривен на килограмме
Скидка продлится до 11 марта
В сети "Сильпо" есть приятное предложение для тех, кто любит индюшиное филе. Цена на этот продукт стала ниже, и теперь можно сэкономить до 80 гривен на килограмме, покупая его по акции.
Сколько именно можно сэкономить на этом виде мяса, узнал "Телеграф", проанализировав данные в магазине.
За 100 граммов этого продукта со скидкой нужно заплатить 36,69 гривны, тогда как обычная цена составляет 44,75 гривны. Скидка 18% позволяет значительно сэкономить, особенно при покупке килограмма — экономия составит около 80 гривен. Если покупать всего 100 граммов, разница в чеке будет менее заметна, но даже небольшая экономия приятна.
Акция продлится до 11 марта включительно, поэтому у покупателей есть достаточно времени, чтобы воспользоваться выгодным предложением. Индюшиное филе — диетическое, нежное и универсальное в приготовлении, оно подходит для жарки, запекания и салатов, поэтому его стоит купить.
