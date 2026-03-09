Скидки на мягкие сыры в "АТБ": на чем удастся сэкономить 35%

Акция скоро завершится

В сети "АТБ" действует выгодное предложение для любителей сыра. Несколько видов продукта теперь можно приобрести гораздо дешевле.

Что за сыры и насколько выгодна скидка, выяснил "Телеграф". Акция продлится до 10 марта включительно, поэтому в еще есть время воспользоваться этим выгодным предложением.

В частности, на сыры мягкие Чеддеризированные Моцарелла и Сулугуни 45% 180 граммов от Своя линия действует скидка 35%. Теперь их можно приобрести всего за 47,50 гривны вместо обычных 73,90 гривны. Экономия составит 26,4 гривны.

Сколько стоят мягкие сыры в "АТБ" Фото: скриншот из магазина

Почему продукты продают со скидкой

Супермаркеты часто предлагают выгодные акции по нескольким причинам. Во-первых, это позволяет освободить место для новых поставок: старые товары скорее продаются, чтобы на полках появились свежие партии. Во-вторых, скидки привлекают покупателей: они стимулируют покупать больше, чем планировалось, или попробовать новые продукты.

Еще одна причина – сезонные распродажи. В конце сезона менее популярные товары снижают в цене, чтобы быстрее их продать. Кроме того, акции иногда касаются продуктов с приближающимся сроком годности. Однако большинство скидок – это стратегический ход магазинов для увеличения продаж и привлечения клиентов.

