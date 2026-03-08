"Золотые" цветы: цены на букеты в Украине взлетели в космос на 8 Марта

Большие букеты достигают несколькихдесятков тысяч гривен

Традиционно в Международный женский день цены на цветы в Украине взлетели едва ли не в космос. Больше всего подорожали тюльпаны и розы — цветы, которые у многих ассоциируются с этим праздником.

Что нужно знать:

Стоимость популярных цветов резко поднялась из-за высокого спроса и ограниченного предложения

Небольшие композиции стоят от 250 гривен, а большие праздничные букеты могут достигать 6000 гривен и больше

Рост цены на цветочные букеты заметен даже по сравнению с началом недели

В этом материале "Телеграф" рассказывает, во сколько обойдутся букеты 8 марта. Отметим, что в целом цены подскочили едва ли не в два раза в сравнении с обычными днями.

Средняя цена цветов:

1 тюльпан — 60–85 грн

1 роза — 80–200 грн

Небольшой букет — 250–800 грн

Средний букет — 800–3000 грн

Большой букет — 3000–6000+ грн

Если в начале недели тюльпан стоил около 35–40 гривен, то в праздничные дни цена заметно поднялась. Букеты из роз в некоторых магазинах подорожали почти вдвое. Для примера "Телеграф" взял цены с разных сайтов доставок цветов.

Цены на тюльпаны

Цены на розы

Другие букеты

