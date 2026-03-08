"Золотые" цветы: цены на букеты в Украине взлетели в космос на 8 Марта
-
-
Большие букеты достигают несколькихдесятков тысяч гривен
Традиционно в Международный женский день цены на цветы в Украине взлетели едва ли не в космос. Больше всего подорожали тюльпаны и розы — цветы, которые у многих ассоциируются с этим праздником.
Что нужно знать:
- Стоимость популярных цветов резко поднялась из-за высокого спроса и ограниченного предложения
- Небольшие композиции стоят от 250 гривен, а большие праздничные букеты могут достигать 6000 гривен и больше
- Рост цены на цветочные букеты заметен даже по сравнению с началом недели
В этом материале "Телеграф" рассказывает, во сколько обойдутся букеты 8 марта. Отметим, что в целом цены подскочили едва ли не в два раза в сравнении с обычными днями.
Средняя цена цветов:
- 1 тюльпан — 60–85 грн
- 1 роза — 80–200 грн
- Небольшой букет — 250–800 грн
- Средний букет — 800–3000 грн
- Большой букет — 3000–6000+ грн
Если в начале недели тюльпан стоил около 35–40 гривен, то в праздничные дни цена заметно поднялась. Букеты из роз в некоторых магазинах подорожали почти вдвое. Для примера "Телеграф" взял цены с разных сайтов доставок цветов.
Цены на тюльпаны
Цены на розы
Другие букеты
