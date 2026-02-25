За год можно сэкономить кругленькую сумму: сколько ежемесячно мы тратим на пакеты в магазинах

Эта маленькая покупка способна тихо "высасывать" бюджет

Многие украинцы еженедельно покупают продукты в супермаркетах, используя одноразовые пакеты, даже не задумываясь, сколько это стоит. Если ходить за покупками три раза в неделю и брать с собой собственную сумку, вы сможете секономить больше 1300 гривен в год.

"Телеграф" узнал, сколько стоят пакеты в разных магазинах, и посчитал, сколько удастся сэкономить.

В сети "АТБ" большие пакеты стоят от 4,60 до 6 грн, а одноразовые — от 0,90 до 3,60 грн. Отказ от них позволяет экономить от 0,39 до 2,58 грн в день.

Одноразовые пакеты собирают лишние расходы каждую неделю. Фото: АТБ

В "Сильпо" большие пакеты стоят 8,49-9,49 грн, одноразовые — 3,79 грн, что дает ежедневную экономию от 1,63 до 4,08 грн.

Цены на пакеты в "Сильпо". Фото: скриншот из магазина

В "Авроре" цены колеблются так: большие пакеты — 2-6 грн, одноразовые — 3 грн. Здесь каждый день можно экономить от 0,86 до 2,58 грн.

Некоторые позиции могут стоить 6 гривен. Фото: Аврора

Подсчитаем месячную экономию. Для расчета возьмем условно 4 недели, то есть 28 дней. Если ходить за покупками трижды в неделю, это составляет 12 походов в месяц (3×4=12).

Расчёт экономии на пакетах. Фото: Сhatgpt

За год экономия составит от 129,6 до 1366 грн.

