Разница в ценах может превышать 100 грн: какую консервированную рыбу выгоднее всего купить в "Сильпо"

Сэкономить точно удастся

Украинские супермаркеты предлагают разные цены на консервированную рыбу, поэтому внимательный выбор магазина может сэкономить существенную сумму. Особенно тем, кто любит такой продукт.

"Телеграф" нашел сравнение цен на шпроты, бычки и лосось на сайте "GoToShop". Оказалось, что некоторые марки выгоднее всего покупать в "Сильпо".

Например, шпроты Brivais Vilnis Рижские в масле 190 граммов у "Сильпо" стоят 119-139 грн, тогда как у Auchan — 199 грн, а у Metro — 193-234 грн. Таким образом, экономия у "Сильпо" может достигать более 100 грн по сравнению с другими сетями. Аналогичная ситуация со шпротами Фиш Лайн Большие 190 граммов: у "Сильпо" цена 112-149 грн, у "Maudau" — 140 грн, у "Auchan" — 162,80 грн.

Разница цен на шпроты достигает 100 грн. Фото: GoToShop

Разница в цене на шпроты Фиш Лайн Большие тоже ощутима. Фото: GoToShop

Бычки Аквамарин обжаренные в томатном соусе 230 грамм также имеют самую низкую цену в "Сильпо". Там они стоят 73,99–85,49 грн. В то же время у "Maudau" – 87 грн, а у "Metro" – 117,72 грн. Это означает, что покупка в "Сильпо" позволяет сэкономить до 40 гривен на банке.

Самая низкая цена на бычки есть в "Сильпо". Фото: GoToShop

Самым выгодным у "Сильпо" также будет лосось Banga Атлантический измельченный в рассоле 180 граммов – продается за 49,19 гривны. В то время как у "Auchan" его цена почти вдвое выше – 118,70 гривны. Экономия составит около 70 гривен.

На консерве из лосося можно сэкономить 70 грн, если купить в "Сильпо". Фото: GoToShop

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в сети "АТБ" значительно упала цена на красную икру.