Скидки, которые нельзя игнорировать: 10 товаров в "АТБ", на которых можно сэкономить до 300 грн

Марина Бондаренко
Приятные цены в "АТБ"
Самая существенная разница в ценниках на кофе

В сети "АТБ" действуют выгодные акции на популярные товары. Сейчас можно купить продукты и бытовые вещи со значительными скидками.

Среди продуктов и товаров можно найти корм для кошек, кофе, колбасу и напитки. Список из 10 позиций составил "Телеграф".

На чем можно сэкономить:

  • Корм для кошек Sheba 85 г с океанической рыбой в соусе – 17,80 грн вместо 27,40 грн (-35%);
  • Корм для кошек Sheba 85 г с домашней птицей в соусе – 17,80 грн вместо 27,40 грн (-35%);
  • Кофе Jacobs Monarch 280 г растворимый сублимированный – 399,90 грн вместо 681,70 грн (-41%);
  • Ополаскиватель для полости рта Listerine 250 мл – 60,50 грн вместо 96,50 грн (-37%);
  • Колбаса Мясная лавка К пюрешке 0,5 кг – 79,90 грн вместо 133,90 грн (-40%);
  • Туалетная бумага Zewa Deluxe Peach 4 шт трехслойная ароматизированная – 99,90 грн вместо 146,80 грн (-31%);
  • Сосиски Мясная лавка/Своя Линия Тигренок 300 г – 62,50 грн вместо 96,90 грн (-35%);
  • Вода Buvette №7 1,5 л природная лечебно-столовая – 16,50 грн вместо 26,0 грн (-36%);
  • Напиток Умный выбор Лимонад 2 л сильногазированный – 17,80 грн вместо 25,50 грн (-30%);
  • Консервы Своя Линия Ананас Кусочки 0,565 кг – 70,50 грн вместо 94,50 грн (-25%).
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "АТБ" также упали цены на популярный шоколад от Рошен и Миллениум. На их действует скидка в 40%.

