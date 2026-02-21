Скидки, которые нельзя игнорировать: 10 товаров в "АТБ", на которых можно сэкономить до 300 грн

Самая существенная разница в ценниках на кофе

В сети "АТБ" действуют выгодные акции на популярные товары. Сейчас можно купить продукты и бытовые вещи со значительными скидками.

Среди продуктов и товаров можно найти корм для кошек, кофе, колбасу и напитки. Список из 10 позиций составил "Телеграф".

На чем можно сэкономить:

Корм для кошек Sheba 85 г с океанической рыбой в соусе – 17,80 грн вместо 27,40 грн (-35%);

с домашней птицей в соусе – 17,80 грн вместо 27,40 грн (-35%);

растворимый сублимированный – 399,90 грн вместо 681,70 грн (-41%);

– 60,50 грн вместо 96,50 грн (-37%);

– 79,90 грн вместо 133,90 грн (-40%);

трехслойная ароматизированная – 99,90 грн вместо 146,80 грн (-31%);

– 62,50 грн вместо 96,90 грн (-35%);

природная лечебно-столовая – 16,50 грн вместо 26,0 грн (-36%);

сильногазированный – 17,80 грн вместо 25,50 грн (-30%);

сильногазированный – 17,80 грн вместо 25,50 грн (-30%); Консервы Своя Линия Ананас Кусочки 0,565 кг – 70,50 грн вместо 94,50 грн (-25%).

Скидки на популярные продукты в "АТБ". Фото: Телеграф

