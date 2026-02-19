Минус почти 30%: популярные детские сладости подешевели в "АТБ"

Экономия зависит от вида продукта — "Телеграф" посчитал скидку для каждого акционного товара

Приятная новость для сладкоежек, которые любят десерты "Марийка" — в "АТБ" стартовала недельная акция на сырочки от этой торговой марки. В целом скидка составляет 28%. Для каждого из видов экономия разная.

В линейке есть десерты с шариками и печеньем — они стоят дороже классического варианта, но тоже продаются со скидкой. Самый дешевый вариант - десерт творожный "Марийка" со вкусом ванили, 5% жира, весом 130 г — 21,9 грн (предыдущая цена 30,8 грн, экономия — 8,9 грн), свидетельствуют фото пользовательницы "Тредсу" galya_kasur_atb.

Десерт творожный "Марийка" со вкусом ванили/ Фото: galya_kasur_atb

Сколько можно сэкономить на десерте "Марийка" в АТБ:

Десерт "Марийка" со вкусом ванили, 5% жира, весом 150 г — 24,7 грн (предыдущая цена 34,4 грн). Экономия — 9,7 грн.

(предыдущая цена 34,4 грн). Экономия — 9,7 грн. Десерт "Марийка" какао, 5% жира, весом 150 г — 24,7 грн (предыдущая цена 34,4 грн). Экономия — 9,7 грн.

(предыдущая цена 34,4 грн). Экономия — 9,7 грн. Десерт творожный "Марийка" со злаковыми шариками, 5% жира, 140 г + 15 г — 32,7 грн (было 45,50 грн). Экономия — 12,8 грн.

(было 45,50 грн). Экономия — 12,8 грн. Десерт творожный "Марийка" ваниль и топинг печенье, 5% жира, 140 г + 15 г — 32,7 грн (было 45,50 грн). Экономия — 12,8 грн.

Десерт творожный "Марийка" какао/ Фото: galya_kasur_atb

Десерт творожный "Марийка" ваниль и топинг печенье/ Фото: galya_kasur_atb

