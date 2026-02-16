До -40% на все, что нужно каждый день: на чем сэкономить в "АТБ"

Скидки будут продолжаться не так долго

В сети супермаркетов "АТБ" действует новая волна скидок, которая продлится до 17 февраля. Покупателям предлагают товары повседневного спроса со скидками до 40%.

Украинцы могут существенно сэкономить на бытовой химии, средствах гигиены и продуктах питания. "Телеграф" подготовил список.

Среди самых выгодных предложений

Бытовая химия:

Стиральное средство Ariel Aqua Puder Color, 2,25 кг – 286 грн (было 484,60 грн);

Средства гигиены и ухода:

Дезодорант Nivea "Черное и Белое Невидимый" – за 83,90 грн вместо 141,50 грн;

Мужской антиперспирант Nivea "Черное и Белое" – 60,90 грн вместо 102,40 грн;

Универсальный крем Nivea – 73,90 грн вместо 123,90 грн;

Шампуни Schauma (разные серии) – 78,90 грн вместо 131,90 грн.

Мясные продукты:

Колбаса "Врачебная" – 111,90 грн вместо 187,60 грн;

Колбаса "Губернская" – 85,90 грн вместо 143,90 грн.;

Колбасное изделие "Чесникова" – 51,90 грн вместо 86,90 грн.

Напитки:

Чай Lovare "Имбирное утро" – 31,20 грн вместо 52,30 грн;

Бленд Champagne Splashes – 47,20 грн вместо 78,90 грн.

Скидки в "АТБ". Фото: скриншот из магазина

Товары и продукты в "АТБ". Фото: скриншот из магазина

