До -40% на все, что нужно каждый день: на чем сэкономить в "АТБ"

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Автор
Цены в "АТБ" Новость обновлена 16 февраля 2026, 14:11
Цены в "АТБ". Фото Коллаж "Телеграфа"

Скидки будут продолжаться не так долго

В сети супермаркетов "АТБ" действует новая волна скидок, которая продлится до 17 февраля. Покупателям предлагают товары повседневного спроса со скидками до 40%.

Украинцы могут существенно сэкономить на бытовой химии, средствах гигиены и продуктах питания. "Телеграф" подготовил список.

Среди самых выгодных предложений

Бытовая химия:

  • Стиральное средство Ariel Aqua Puder Color, 2,25 кг – 286 грн (было 484,60 грн);

Средства гигиены и ухода:

  • Дезодорант Nivea "Черное и Белое Невидимый" – за 83,90 грн вместо 141,50 грн;
  • Мужской антиперспирант Nivea "Черное и Белое" – 60,90 грн вместо 102,40 грн;
  • Универсальный крем Nivea – 73,90 грн вместо 123,90 грн;
  • Шампуни Schauma (разные серии) – 78,90 грн вместо 131,90 грн.

Мясные продукты:

  • Колбаса "Врачебная" – 111,90 грн вместо 187,60 грн;
  • Колбаса "Губернская" – 85,90 грн вместо 143,90 грн.;
  • Колбасное изделие "Чесникова" – 51,90 грн вместо 86,90 грн.

Напитки:

  • Чай Lovare "Имбирное утро" – 31,20 грн вместо 52,30 грн;
  • Бленд Champagne Splashes – 47,20 грн вместо 78,90 грн.
Скидки в "АТБ". Фото: скриншот из магазина
Товары и продукты в "АТБ". Фото: скриншот из магазина

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на каких 10 товарах в "Сильпо" можно значительно сэкономить.

