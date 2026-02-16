До -40% на все, что нужно каждый день: на чем сэкономить в "АТБ"
Скидки будут продолжаться не так долго
В сети супермаркетов "АТБ" действует новая волна скидок, которая продлится до 17 февраля. Покупателям предлагают товары повседневного спроса со скидками до 40%.
Украинцы могут существенно сэкономить на бытовой химии, средствах гигиены и продуктах питания. "Телеграф" подготовил список.
Среди самых выгодных предложений
Бытовая химия:
- Стиральное средство Ariel Aqua Puder Color, 2,25 кг – 286 грн (было 484,60 грн);
Средства гигиены и ухода:
- Дезодорант Nivea "Черное и Белое Невидимый" – за 83,90 грн вместо 141,50 грн;
- Мужской антиперспирант Nivea "Черное и Белое" – 60,90 грн вместо 102,40 грн;
- Универсальный крем Nivea – 73,90 грн вместо 123,90 грн;
- Шампуни Schauma (разные серии) – 78,90 грн вместо 131,90 грн.
Мясные продукты:
- Колбаса "Врачебная" – 111,90 грн вместо 187,60 грн;
- Колбаса "Губернская" – 85,90 грн вместо 143,90 грн.;
- Колбасное изделие "Чесникова" – 51,90 грн вместо 86,90 грн.
Напитки:
- Чай Lovare "Имбирное утро" – 31,20 грн вместо 52,30 грн;
- Бленд Champagne Splashes – 47,20 грн вместо 78,90 грн.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на каких 10 товарах в "Сильпо" можно значительно сэкономить.