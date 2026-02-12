В "Сильпо" рухнула цена на популярный продукт: стоит намного дешевле, чем в других магазинах

В других магазинах, например "АТБ", сейчас данная продукция продается дороже

В супермаркетах "Сильпо" появилось новое акционное предложение. Прямо сейчас товары популярного брэнда замороженных продуктов продаются с большим дисконтом.

Сейчас данные продукты можно приобрести со скидкой до 50%, что позволяет существенно сэкономить при покупках. Подробнее об этом написал "Телеграф".

Так, согласно акционному предложению, скидки распространяются на замороженные пельмени и вареники брэнда "Три Медведя" "Мишутка". Например, 400-граммовая упаковка пельменей со свининой теперь стоит 79 гривен вместо 159.

На другие виды продукции также действуют скидки, которые варьируются от 34% до 41%.

В то же время в других магазинах, например "АТБ", сейчас данная продукция продается дороже 100 гривен (за пельмени).

Скидки в Сильпо

Почему на товары появляются скидки

Чтобы освободить место на полках для новых продуктов;

Для привлечения большего количества покупателей;

В рамках сезонных распродаж;

Иногда скидки относятся к продуктам с коротким сроком годности, однако чаще всего это часть стратегической ценовой политики магазинов.

