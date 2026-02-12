В "Сильпо" рухнула цена на популярный продукт: стоит намного дешевле, чем в других магазинах
В других магазинах, например "АТБ", сейчас данная продукция продается дороже
В супермаркетах "Сильпо" появилось новое акционное предложение. Прямо сейчас товары популярного брэнда замороженных продуктов продаются с большим дисконтом.
Сейчас данные продукты можно приобрести со скидкой до 50%, что позволяет существенно сэкономить при покупках. Подробнее об этом написал "Телеграф".
Так, согласно акционному предложению, скидки распространяются на замороженные пельмени и вареники брэнда "Три Медведя" "Мишутка". Например, 400-граммовая упаковка пельменей со свининой теперь стоит 79 гривен вместо 159.
На другие виды продукции также действуют скидки, которые варьируются от 34% до 41%.
В то же время в других магазинах, например "АТБ", сейчас данная продукция продается дороже 100 гривен (за пельмени).
Почему на товары появляются скидки
- Чтобы освободить место на полках для новых продуктов;
- Для привлечения большего количества покупателей;
- В рамках сезонных распродаж;
Иногда скидки относятся к продуктам с коротким сроком годности, однако чаще всего это часть стратегической ценовой политики магазинов.
Напомним, ранее мы писали о том, что в "АТБ" резко обвалили цены на 5 популярных продуктов.