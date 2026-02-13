В АТБ обвалили цены на подарки ко Дню влюбленных. Какие конфеты можно купить почти вдвое дешевле

Конфеты без слов скажут о чувствах

Приближается День святого Валентина и украинские сети делают скидки на сладкие подарки. В супермаркетах "АТБ" сейчас можно купить по акции конфеты-сердечки.

Об этом рассказали в соцсети Threads на странице super_znyzhky_akcii. Со скидкой можно купить три вида конфет в коробках, дизайн которых содержит основной символ Дня влюбленных – сердечки. Акция продлится до 17 февраля 2026 года включительно.

Какие конфеты ко Дню святого Валентина можно купить по акции в "АТБ"

Конфеты Milka Pralines (Hazelnut Crème) — молочный шоколад Milka с ореховой начинкой (пралине) сейчас продают за 112.90 грн, цена без акции — 171.90 грн. Скидка составляет 34%. Коробка с надписью "With Love" содержит слова "с любовью" на разных языках.

Также по акционной цене можно купить конфеты Roshen Cherry Queen (вишня в ликере). Обычная цена: 245.50 грн, цена со скидкой — 146.90 грн, экономия — 40%. Упаковка в форме сердца, конфеты, завернутые в красную фольгу.

Скидку сделали также на конфеты "Любимов" — молочный шоколад с ореховым пралине. Коробка с сердцем и слоганом "Коли слова не потрібні". Конфеты в форме сердечек. Сейчас они стоят всего 76,90 грн, цена без акции 117,60 грн (скидка 34%).

