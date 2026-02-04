"Наконец-то годная идея для подарка": необычный товар ко Дню всех влюбленных стал хитом в Threads

Эта вещь уже успела вызвать шутливую реакцию покупателей

К празднику всех влюблённых пользователи соцсетей обратили внимание на необычный товар — кухонные губки "Фрекен Бок" в форме сердца. Они выполненыв ярко-розовом цвете и с пористой структурой для мытья посуды и украинки уже начали подшучивать, что это будет ходовой подарок к празднику.

Что нужно знать:

Губки уже доступны в популярных магазинах: "Варус", "Аврора", "Новус"

Стоимость "сердечек" варьируется от 55 до 70 грн

Товар входит в лимитированную серию

Соответствующий пост был опубликован в социальной сети Threads. Товар уже вызвал бурную реакции: одни пользователи шутят о "романтике", другие делятся фото с ними в комментариях, отмечая, что такой подарок точно не останется незамеченным.

Бренд "Фрекен Бок" отметил, что товар входит в лимитированную серию.

Губки "сердца". Скриншот: Threads

Отмечается, что губки в форме сердца уже появились на полках разных популярных магазинов. Так, например, некоторые уже успели приобрести товар в "Варусе", "Авроре", "Новусе" и других.

Цены на губки варьируются от 55 гривен до 66,99 грн.

Кухонные губки "Фрекен Бок" в форме сердца. Цена в "Новус"

Кухонные губки "Фрекен Бок" в форме сердца. Цена в "Варус"

Кухонные губки "Фрекен Бок" в форме сердца. Цена в "Авроре"

Реакция сети

В комментариях под постом многие оценили лимитированную серию губок в форме сердец. Помимо вышеуказанных магазинов, как пишут пользователи, похожий товар можно приобрести на маркетплейсе Temu.

Губки "сердца". Скриншот: Threads

В частности, в комментариях появилось множество шутокь о том, как розовые сердечки сделают обычное мытьё посуды чуть более праздничным.

"Накуплю таких валентинок своим друзьям"

"Наконец-то годные идеи для подарка на 14 февраля"

"Там две штуки. Сейчас начнется — давай 50 на 50"

Скриншот: Threads

Скриншот: Threads

Скриншот: Threads

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в "АТБ" продолжается масштабная акция со скидками более 40% на популярные продукты питания и напитки.