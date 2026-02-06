"Вместо тысячи слов". Где сейчас можно с большой скидкой купить главные конфеты Дня влюбленных

Это очень желанный подарок для многих девушек, ведь это не просто конфеты, а способ выразить чувства

Украинские супермаркеты делают приятные акции ко Дню влюбленных, который отмечают 14 февраля. В этот день парни часто дарят любимым конфеты Raffaello и одна из сетей сделала на них большую скидку.

В сети супермаркетов Novus весовые конфеты Raffaello от Ferrero можно купить за 79.90 грн за 100 грамм. Цена без акции — 129.00. Таким образом, если взять, например, 300 граммов Рафаэлло по акционной цене, можно сэкономить 148 гривен.

Скидки на Рафаэлло в Новусе

Но стоит поспешить – акция на развесные конфеты Рафаэлло в Novus продолжается до 8 февраля. Скидка составляет 38 процентов.

Акция на Raffaello действует до 8 февраля

Raffaello – это изысканные хрустящие кокосовые конфеты с нежной кремовой начинкой и цельным миндалем внутри. Они стали большим, чем просто десерт — это способ выразить любовь и нежность. Этому поспособствовал и известный слоган бренда – "Raffaello. Вместо тысячи слов…".

Конфеты Рафаэлло

