В ходе встречи Зеленский поделился с Притулой личным. Что он сказал о своих друзьях

Глава государства по итогам разговора написал, что они договорились сотрудничать

Волонтер Сергей Притула в январе встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Притулы, разговор ему понравился, он был очень искренним, президент поделился мыслями об отношениях с друзьями.

Об атмосфере встречи с Зеленским

О впечатлениях от встречи с Зеленским Сергей Притула рассказал в интервью "Украинской правде". По его словам, она была настолько неофициальной, что звучали даже мат — с обеих сторон, отметил он со смехом.

Я вообще не знаю, как можно рефлексировать на события, происходящие за последние четыре года, без употребления нецензурной лексики. То есть я этим не горжусь, но такое имело место, — говорит Притула

Сергей Притула

О друзьях Зеленского

Он также поделился своим впечатлением, насколько Зеленский реально оценивает происходящее. Журналист спросил волонтера, не живет ли президент, по его мнению, в информационном пузыре, который ему создает ближайшее окружение.

В разговоре прозвучала одна фраза, которую я отчасти для себя трактую как эволюцию верховного главнокомандующего. Он сказал: "Похоже, что у президента друзей не может быть", — рассказал Притула

По его словам, Зеленский сказал это не с сожалением или отчаянием, а как констатацию факта.

И я задумался в этот момент. Потом начал себе загибать пальцы, когда ехал домой: Шефиры давно отошли, Богдан проиграл битву за ухо президента Ермаку, Миндич минус, Чернышев минус, Ермак минус. И выглядит как так, что это такие новые реалии, и это хорошо, — говорит волонтер

О встречах Зеленского с медийными людьми

В последние месяцы, после скандала с масштабными хищениями в энергетической сфере, к которым причастен украинский бизнесмен, кинопродюсер, совладелец компании Студия "Квартал 95" Тимур Миндич, Зеленский начал активно встречаться с медийными людьми. Например, с самим Притулой, Павлом Климкиным и Дмитрием Кулебой (оба — экс-министры иностранных дел) Сергеем Стерненко (волонтер).

Журналист спросил Притулу, не может ли это быть попыткой использовать их "в чужой игре", чтобы "замыливать глаз" и отвлечь внимание от негатива. Однако волонтер видит причину в другом.

Я так не думаю. Считаю, что у президента появилось желание иметь альтернативные мнения по тому или иному поводу, — ответил он

Что известно о Сергее Притуле

Он родился в Тернопольской области в 1981 году. Известным в Украине стал как резидент "Comedy Club UA", участвовавший в еженедельных вечеринках и телесъемках. В рамках проекта Притула создал язвительный саркастический образ "Тернопольский серый".

С начала войны России против Украины, с 2014 года Притула начал волонтерскую деятельность, помогая фронту. После полномасштабного вторжения в РФ он еще больше активизировал свою волонтерскую деятельность.

Является главой "Благотворительного фонда Сергея Притулы", который основал в 2020 году. С 2022 года организация еще активнее занимается помощью Силам обороны Украины и гражданскому населению, пострадавшему от войны.

В июне 2019 года Сергей Притула присоединился к политической партии "Голос" и находился в ее списках кандидатов в депутаты Верховной Рады Украины. Однако не прошел в ВР.

В 2021 году Притула вышел из "Голоса" из-за несогласия с решениями руководства партии и голосованиями однопартийцев. Представители партии заявили, что причиной этого решения являются личные амбиции Сергея, который не смог стать руководителем партии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что журналистка Юлия Забелина выразила свое мнение, почему президент начал активно встречаться с волонтерами и другими лидерами мнений. Она считает, что это может быть попытка Зеленского укрепить свою репутацию и провести определенный ребрендинг своей команды.