Рус

Під час зустрічі Зеленський поділився з Притулою особистим. Що він сказав про своїх друзів

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Володимир Зеленський та Сергій Притула Новина оновлена 11 березня 2026, 09:22
Володимир Зеленський та Сергій Притула. Фото t.me/V_Zelenskiy_official

Глава держави за підсумками розмови тоді написав, що вони домовилися співпрацювати

Волонтер Сергій Притула у січні мав зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. За словами Притули, розмова йому сподобалася, вона була дуже щирою, президент поділився думками про відносини з друзями.

Про атмосферу зустрічі з Зеленським

Про враження від зустрічі з Зеленським Сергій Притула розповів в інтерв'ю "Українській правді". За його словами, вона була настільки неофіційною, що лунали навіть матюки — з обох боків, зазначив він зі сміхом.

Я взагалі не знаю, як можна рефлексувати на події, які відбуваються впродовж останніх чотирьох років, без вживання нецензурної лексики. Тобто я цим не пишаюся, але таке мало місце, — каже Притула

Сергій Притула
Сергій Притула

Про друзів Зеленського

Він також поділився своїми враженнями, наскільки Зеленський реально оцінює все, що відбувається. Журналіст запитав волонтера, чи не живе президент, на його думку, в інформаційній бульбашці, яку йому створює найближче оточення.

В розмові прозвучала одна фраза, яку я частково для себе трактую як еволюцію верховного головнокомандувача. Він сказав: "Видається так, що у президента друзів не може бути", — розповів Притула

За його словами, Зеленський сказав це не з жалем чи розпачем, а як констатацію факту.

І я аж задумався в цей момент. Потім почав собі загинати пальці, вже коли їхав додому: Шефіри давно відійшли, Богдан програв битву за вухо президента Єрмаку, Міндіч мінус, Чернишов мінус, Єрмак мінус. І виглядає наче так, що це такі нові реалії, і це добре, — каже волонтер

Про зустрічі Зеленського з медійними людьми

Останніми місяцями, після скандалу з масштабними розкраданнями в енергетичній сфері, до яких причетний український бізнесмен, кінопродюсер, співвласник компанії Студія "Квартал 95" Тимур Міндіч, Зеленський почав активно зустрічатися з медійними людьми. Наприклад, з самим Притулою, Павлом Клімкіним та Дмитром Кулебою (обидва — ексміністри закордонних справ) Сергієм Стерненком (волонтер).

Журналіст запитав Притулу, чи не може це бути намаганням використати їх "у чужій грі", щоб "замилювати око" і відвернути увагу від негативу. Однак волонтер бачить причину в іншому.

Я так не думаю. Вважаю, що у президента з'явилося бажання мати альтернативні думки з того чи іншого приводу, — відповів він

Що відомо про Сергія Притулу

Він народився на Тернопільщині у 1981 році. Відомим в Україні став як резидент "Comedy Club UA", адже брав участь у щотижневих вечірках і телезйомках. У рамках проєкту Притула створив в'їдливий саркастичний образ "Тернопільський сірий".

Від початку війни Росії проти України, з 2014 року Притула почав волонтерську діяльність, допомагаючи фронту. Після повномасштабного вторгнення РФ він ще більше активізував свою волонтерську діяльність.

Є главою "Благодійного фонду Сергія Притули", який заснував у 2020 році. З 2022 року організація ще активніше займається допомогою Силам оборони України та цивільному населенню, що постраждало від війни.

В червні 2019 року Сергій Притула приєднався до політичної партії "Голос" та був у її списках кандидатів в депутати Верховної Ради України. Однак не пройшов у ВР.

У 2021 році Притула вийшов з "Голосу" через незгоду з рішеннями керівництва партії та голосуваннями однопартійців. Представники партії заявили, що причиною цього рішення є особисті амбіції Сергія, який не зміг стати керівником партії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що журналістка Юлія Забєліна висловила свою думку, чому президент почав активно зустрічатися з волонтерами та іншими лідерами думок. Вона вважає, що це може бути спробою Зеленського зміцнити свою репутацію та провести певний ребрендинг своєї команди.

Теги:
#Володимир Зеленський #Сергій Притула #Зустріч