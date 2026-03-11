Під час зустрічі Зеленський поділився з Притулою особистим. Що він сказав про своїх друзів

Глава держави за підсумками розмови тоді написав, що вони домовилися співпрацювати

Волонтер Сергій Притула у січні мав зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. За словами Притули, розмова йому сподобалася, вона була дуже щирою, президент поділився думками про відносини з друзями.

Про атмосферу зустрічі з Зеленським

Про враження від зустрічі з Зеленським Сергій Притула розповів в інтерв'ю "Українській правді". За його словами, вона була настільки неофіційною, що лунали навіть матюки — з обох боків, зазначив він зі сміхом.

Я взагалі не знаю, як можна рефлексувати на події, які відбуваються впродовж останніх чотирьох років, без вживання нецензурної лексики. Тобто я цим не пишаюся, але таке мало місце, — каже Притула

Сергій Притула

Про друзів Зеленського

Він також поділився своїми враженнями, наскільки Зеленський реально оцінює все, що відбувається. Журналіст запитав волонтера, чи не живе президент, на його думку, в інформаційній бульбашці, яку йому створює найближче оточення.

В розмові прозвучала одна фраза, яку я частково для себе трактую як еволюцію верховного головнокомандувача. Він сказав: "Видається так, що у президента друзів не може бути", — розповів Притула

За його словами, Зеленський сказав це не з жалем чи розпачем, а як констатацію факту.

І я аж задумався в цей момент. Потім почав собі загинати пальці, вже коли їхав додому: Шефіри давно відійшли, Богдан програв битву за вухо президента Єрмаку, Міндіч мінус, Чернишов мінус, Єрмак мінус. І виглядає наче так, що це такі нові реалії, і це добре, — каже волонтер

Про зустрічі Зеленського з медійними людьми

Останніми місяцями, після скандалу з масштабними розкраданнями в енергетичній сфері, до яких причетний український бізнесмен, кінопродюсер, співвласник компанії Студія "Квартал 95" Тимур Міндіч, Зеленський почав активно зустрічатися з медійними людьми. Наприклад, з самим Притулою, Павлом Клімкіним та Дмитром Кулебою (обидва — ексміністри закордонних справ) Сергієм Стерненком (волонтер).

Журналіст запитав Притулу, чи не може це бути намаганням використати їх "у чужій грі", щоб "замилювати око" і відвернути увагу від негативу. Однак волонтер бачить причину в іншому.

Я так не думаю. Вважаю, що у президента з'явилося бажання мати альтернативні думки з того чи іншого приводу, — відповів він

Що відомо про Сергія Притулу

Він народився на Тернопільщині у 1981 році. Відомим в Україні став як резидент "Comedy Club UA", адже брав участь у щотижневих вечірках і телезйомках. У рамках проєкту Притула створив в'їдливий саркастичний образ "Тернопільський сірий".

Від початку війни Росії проти України, з 2014 року Притула почав волонтерську діяльність, допомагаючи фронту. Після повномасштабного вторгнення РФ він ще більше активізував свою волонтерську діяльність.

Є главою "Благодійного фонду Сергія Притули", який заснував у 2020 році. З 2022 року організація ще активніше займається допомогою Силам оборони України та цивільному населенню, що постраждало від війни.

В червні 2019 року Сергій Притула приєднався до політичної партії "Голос" та був у її списках кандидатів в депутати Верховної Ради України. Однак не пройшов у ВР.

У 2021 році Притула вийшов з "Голосу" через незгоду з рішеннями керівництва партії та голосуваннями однопартійців. Представники партії заявили, що причиною цього рішення є особисті амбіції Сергія, який не зміг стати керівником партії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що журналістка Юлія Забєліна висловила свою думку, чому президент почав активно зустрічатися з волонтерами та іншими лідерами думок. Вона вважає, що це може бути спробою Зеленського зміцнити свою репутацію та провести певний ребрендинг своєї команди.