Комары могут образовывать рои до 6 метров: биолог рассказал, несут ли они угрозу

Суровая зима могла уничтожить первое поколение насекомых, а второе регулируют хищники и болезни в водоемах

Обледенения этой зимой в Украине могли положительно повлиять на размножение комаров. Однако специалисты объясняют, что ситуация не столь однозначна, и есть несколько факторов, которые могут существенно повлиять на численность этих насекомых.

Об этом рассказал доктор философии в области биологии, старший научный сотрудник лаборатории мониторинга природных экосистем Асканийский биосферный заповедник Руслан Мишустин для "Телеграфа".

По его словам, сильные морозы зимой 2026 создали неблагоприятные условия для выживания насекомых. Большинство яиц и личинок не переживают такие температуры, поэтому первое поколение комаров, определяющее их численность в сезоне, не будет массовым.

В то же время зимнее обледенение способствовало повышению влажности и появлению временных водоемов. В таких условиях местами может увеличиваться количество комаров. Однако природные механизмы быстро уравновешивают их численность. Комарами и их личинками питаются птицы, рыбы, лягушки и другие животные. Кроме того, при большой плотности популяции среди насекомых быстрее распространяются болезни, в частности, грибковые и бактериальные, что также уменьшает их количество. Для людей эти болезни опасности не представляют.

Биолог также отметил, что большие рои комаров, которые можно увидеть во время брачных периодов, иногда выглядят угрожающе. Такие скопления могут образовывать так называемые "столбы" поднимающихся в воздух насекомых, достигающих шести метров в диаметре.

В то же время большинство видов комаров не питаются кровью. Из десятков тысяч известных видов кусают людей всего несколько сотен, поэтому даже заметное увеличение их количества не всегда означает больше укусов для людей.

