Трехэтажный особняк, пруд и бассейн: как выглядит дом "регионалки" Анны Герман под Киевом

Герман заявляла, что купила имение якобы в кредит

"Правая рука" Виктора Януковича и бывший депутат Анна Герман, которая редко появляется на публике, за время карьеры обзавелась шикарным особняком в Киевской области. Участок составляет около 20 соток.

Что известно:

Трехэтажный дом Анны Герман находится в поселке Гореничи, что в 10 минутах от Киева

На территории участка есть бассейн, собственный пруд и ухоженный сад с зоной для отдыха

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит особняк скандальной Анны Герман. Мы узнали, что она говорила о своей недвижимости под Киевом.

Как выглядит дом "регионалки" Анны Герман в Киевской области

Скандальная народная избранница Анна Герман обзавелась трехэтажным особняком в поселке Гореничи, что недалеко от Киева. Площадь ее дома составляет 200 квадратных метров, а сам участок занимает примерно 20 соток.

Как выяснили журналисты "Украинской правды", во дворе особняка Анны Герман обустроен бассейн. В сети есть фотография, на которой возле него отдыхает неизвестная девушка.

Бассейн и двор дома Герман, фото из соцсети "Одноклассники"

Территория вокруг дома выглядела ухоженной: газон был аккуратно подстрижен, вокруг были декоративные кусты, цветы, ели и березы.

Пруд на территории дома Герман, Фото: "Украинская правда"

Кроме того, на территории участка находился небольшой ландшафтный пруд, выложенный камнями и галькой, а также зона для отдыха с мангалом, украшенным розовым камнем.

Мангал на территории дома Герман, Фото: "Украинская правда"

Сама Герман рассказывала, что приобрела дом под Киевом в кредит. По ее словам, она взяла заем в "Укрсоцбанке", заложив свою квартиру в столице. Недвижимость она купила у журналиста Николая Канишевского — вместе с домом на участке площадью несколько соток. Политик утверждала, что кредит был оформлен сроком на восемь лет.

Анна Герман заявляла, что купила дом в кредит, Фото: "Украинская правда"

Но журналистам Герман не стала предоставлять документы, которые могли бы подтвердить ее платежеспособность по кредиту, также экс-нардеп не обнародовала декларацию о доходах. Канишевский подтверждал факт продажи дома и земли, однако, по его словам, речь шла только о 12 сотках. При этом фактическая территория вокруг дома выглядит почти вдвое больше. По оценкам рынка недвижимости, в 2008 году подобные дома в этом районе стоили от 500 до 850 тысяч долларов.

Дом Анны Герман, Фото: "Украинская правда"

"Телеграф" писал ранее, как выглядит имение экс-нардепа Королевской под Киевом. Помимо шикарного особняка на участке есть искусственные озера и гора.