Трехэтажный особняк, пруд и бассейн: как выглядит дом "регионалки" Анны Герман под Киевом
Герман заявляла, что купила имение якобы в кредит
"Правая рука" Виктора Януковича и бывший депутат Анна Герман, которая редко появляется на публике, за время карьеры обзавелась шикарным особняком в Киевской области. Участок составляет около 20 соток.
Что известно:
- Трехэтажный дом Анны Герман находится в поселке Гореничи, что в 10 минутах от Киева
- На территории участка есть бассейн, собственный пруд и ухоженный сад с зоной для отдыха
"Телеграф" решил выяснить, как выглядит особняк скандальной Анны Герман. Мы узнали, что она говорила о своей недвижимости под Киевом.
Как выглядит дом "регионалки" Анны Герман в Киевской области
Скандальная народная избранница Анна Герман обзавелась трехэтажным особняком в поселке Гореничи, что недалеко от Киева. Площадь ее дома составляет 200 квадратных метров, а сам участок занимает примерно 20 соток.
Как выяснили журналисты "Украинской правды", во дворе особняка Анны Герман обустроен бассейн. В сети есть фотография, на которой возле него отдыхает неизвестная девушка.
Территория вокруг дома выглядела ухоженной: газон был аккуратно подстрижен, вокруг были декоративные кусты, цветы, ели и березы.
Кроме того, на территории участка находился небольшой ландшафтный пруд, выложенный камнями и галькой, а также зона для отдыха с мангалом, украшенным розовым камнем.
Сама Герман рассказывала, что приобрела дом под Киевом в кредит. По ее словам, она взяла заем в "Укрсоцбанке", заложив свою квартиру в столице. Недвижимость она купила у журналиста Николая Канишевского — вместе с домом на участке площадью несколько соток. Политик утверждала, что кредит был оформлен сроком на восемь лет.
Но журналистам Герман не стала предоставлять документы, которые могли бы подтвердить ее платежеспособность по кредиту, также экс-нардеп не обнародовала декларацию о доходах. Канишевский подтверждал факт продажи дома и земли, однако, по его словам, речь шла только о 12 сотках. При этом фактическая территория вокруг дома выглядит почти вдвое больше. По оценкам рынка недвижимости, в 2008 году подобные дома в этом районе стоили от 500 до 850 тысяч долларов.
