Триповерховий особняк, ставок і басейн: як виглядає будинок "регіоналки" Ганни Герман під Києвом

Герман заявляла, що купила маєток нібито у кредит

"Права рука" Віктора Януковича та колишня депутатка Ганна Герман, яка рідко з’являється на публіці, за час кар’єри придбала шикарний особняк у Київській області. Ділянка складає близько 20 соток.

Що відомо:

Триповерховий будинок Ганни Герман знаходиться в селищі Гореничі, що за 10 хвилин від Києва

На території ділянки є басейн, власний ставок та доглянутий сад із зоною для відпочинку

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає особняк скандальної Ганни Герман. Ми дізналися, що вона говорила про свою нерухомість під Києвом.

Як виглядає будинок "регіоналки" Ганни Герман у Київській області

Скандальна народна обраниця Ганна Герман придбала триповерховий особняк у селищі Гореничі, що неподалік Києва. Площа її будинку становить 200 квадратних метрів, а сама ділянка займає приблизно 20 соток.

Як з’ясували журналісти "Української правди", у дворі особняка Ганни Герман облаштовано басейн. У мережі є фотографія, де біля нього відпочиває невідома дівчина.

Басейн та двір будинку Герман, фото із соцмережі "Однокласники"

Територія навколо будинку виглядала доглянутою: газон був акуратно підстрижений, навколо були декоративні кущі, квіти, ялини та берези.

Ставок на території будинку Герман, Фото: "Українська правда"

Крім того, на території ділянки знаходився невеликий ландшафтний ставок, викладений камінням та галькою, а також зона для відпочинку з мангалом, прикрашена рожевим каменем.

Мангал на території будинку Герман, Фото: "Українська правда"

Сама Герман розповідала, що придбала будинок під Києвом у кредит. За її словами, вона взяла позику в "Укрсоцбанку", заклавши свою квартиру у столиці. Нерухомість вона купила у журналіста Миколи Канішевського разом із будинком на ділянці площею кілька соток. Політик стверджувала, що кредит було оформлено на вісім років.

Ганна Герман заявляла, що купила будинок у кредит, Фото: "Українська правда"

Але журналістам Герман не стала надавати документи, які б могли підтвердити її платоспроможність за кредитом, також екснардеп не оприлюднила декларацію про доходи. Канишевський підтверджував факт продажу будинку та землі, проте, за його словами, йшлося лише про 12 соток. При цьому фактична територія навколо будинку виглядає майже вдвічі більшою. За оцінками ринку нерухомості, у 2008 році подібні будинки в цьому районі коштували від 500 до 850 тисяч доларів.

Дім Ганни Герман, Фото: "Українська правда"

