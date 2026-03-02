Как писаные домики: какие уникальные остановки есть в Украине и где их найти (фото)

Художники разрисовали их по собственной инициативе

В Винницкой области есть по меньшей мере две уникальных автобусных остановки. Одна в селе Маньковка, а другая – в Михайловке. Также расписанные остановки общественного транспорта можно увидеть в Черкасской области.

"Телеграф" покажет, как они выглядят и кто создал эту красоту. Отметим, что автором двух разрисованных остановок в Винницкой области является местная художница Антонина Мороз, а в Черкасской — семейная пара из Умани Ольга и Игорь.

Уникальные остановки Винницкой области

Впервые Мороз разрисовала остановки в 2018 году, а затем регулярно обновляла их. Иногда картинки менялись и приобретали новые цвета. Так, в Маньковке художница создала колоритную остановку с маленькой печью. Она превратила ее в настоящий украинский домик. Ведь у печи появились полотенца, посуда и накрытый стол.

"Если Бог дал мне такой дар, то нужно его использовать и делать красоту. Рисовала все бесплатно, около недели. Людям нравится и мне приятно. Предприниматель, арендующий у нас земли, поставил остановку в Мановке, построив внутри декоративную печь. Я ее задействовала в композиции. Вышел домик: с печью, лавкой и разнообразными блюдами (нарисованными)", — рассказывает мастер журналисту Винница.info.

Интересно, что остановки Мороз украсила и снаружи, дополнив картинки этническими мотивами. В 2024 году художница обновила остановку, добавив ярких красок и новых персонажей. Так, у печки появилась красивая украинка и яркие цветы.

Еще одну остановку Мороз разрисовала в соседнем селе Михайловка, Винницкая область. На второй остановке в Маньковке она изобразила украинку летом у забора с цветами, а с другой стороны – яркие подсолнухи. По словам художницы, работу она выполняла собственноручно и бесплатно. Мороз говорит, что будет обновлять рисунки на остановках, пока будут силы.

Уникальные остановки Черкасской области

Семейная пара художников в Черкасской области разрисовала не одну остановку. В 2016 году их было уже три между селами Лисянского района – Жаданка и Тихоновка. Ольга и Игорь рассказали порталу 04744.info: что работа местами была испытанием, ведь, кроме обычного рисования, им нужно было убирать у остановки, выравнивать полотно и т.д.

На одной из остановок художники изобразили персонажей из украинских сказок: лисичку с корзиной и в вышитой сорочке, козу и даже кота. Выглядят эти рисунки поразительно и очень ярко.

