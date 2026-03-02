Большинству свет не будут отключать: какие графики действуют 2 марта в Украине
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. В понедельник, 2 марта, в течение всего дня в части областей Украины будут отключения электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго"
Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.
Киев
Введены графики отдельно для каждого дома в столице. Что важно знать:
- Графики будут неравномерными в разных районах из-за особенностей повреждений энергосистемы.
- Они никак не привязаны к очередям, к которым мы привыкли (1.1, 1.2, 2.1 и т.п.).
- Их можно будет посмотреть в чат-боте и на сайте. Из-за нагрузки на сайте возможны задержки до 5 минут.
Киевская область
Днепропетровская область
Житомирская область
Запорожская область
Кировоградская область
Полтавская область
Сумская область
Черкасская область
Черниговская область
Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по мнению экспертов, российские удары в скором времени могут также сосредоточиться на водоснабжении.