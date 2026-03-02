Будто другой человек: как до войны выглядел новый командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди

Командир беспилотных систем сильно изменился за время войны

Роберт Бровди, более известный под позывным "Мадяр", — известный украинский военный деятель, бизнесмен и меценат. В 2022 году он передал бизнесовые дела партнерам и ушел на фронт защищать Украину. Теперь он командует Силами беспилотных систем.

Что стоит знать:

Роберт Бровди до полномасштабной войны он был успешным бизнесменом и меценатом

С 2022 года он прошел путь от добровольца теробороны до создателя знаменитого подразделения "Птицы Мадьяра"

Летом 2025 года Бровди был назначен командующим Силами беспилотных систем ВСУ и удостоен звания Героя Украины

"Телеграф" рассказывает, как до войны выглядел и чем занимался Роберт Бровди и где он сейчас.

Роберт Бровди до войны

Роберт Бровди родился 9 августа 1975 года в Ужгороде, сейчас ему 50 лет. Он окончил Ужгородский национальный университет по специальности "Экономика предприятия". До полномасштабной войны в Украине Бровди был успешным бизнесменом и меценатом.

Роберт Бровди в молодости. Фото: https://www.facebook.com/

С конца 90-х он занимался розничной торговлей, недвижимостью и девелопментом в Ужгороде. Позже перешел в аграрный сектор: возглавлял Аграрную биржу Украины, был коммерческим директором компании "Хлеб Инвестстрой" и занимал руководящие должности в "Государственной продовольственно-зерновой корпорации". Его компания "Гранум" была одним из крупнейших экспортеров зерна в Украине.

Роберт Бровди до войны был успешным бизнесменом. Фото: https://www.facebook.com/

Роберт Бровди был также известным меценатом и благотворителем. Он поддерживал молодежь, основал арт-фундацию BrovdiArt, занимающуюся поддержкой современного украинского искусства и организацией выставок в Европе.

Роберт Бровди до войны также был меценатом. Фото: https://www.facebook.com/

Также бизнесмен попробовал себя в политике. В период с 2010 по 2015 год он был депутатом Закарпатского областного совета, где возглавлял ячейку партии "Фронт перемен".

Роберт Бровди до войны. Фото: https://www.facebook.com/

"Мадяр" во время войны

С начала полномасштабной войны в Украине Роберт Бровди оставил бизнес на партнеров и пошел добровольцем в тероборону. Со временем он создал и возглавил подразделение аэроразведки, которое из взвода перерасло в мощную структуру. Его группа "Птицы Мадяра" участвовала в боях за Киевщину, Херсон, Соледар, Бахмут и Крынки.

Роберт Бровди стал добровольце сначала войны. Фото: https://www.facebook.com/

Летом 2025 года президент Зеленский своим указом назначил майора Роберта Бровди командующим Силами беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины. В том же году "Мадяр" получил звание "Героя Украины", также он кавалер ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней.

Роберт Бровди во время войны. Фото: https://www.facebook.com/

За время на войне Бровди сильно изменился — не только в своей деятельности, но и внешне. Из импозантного бизнесмена в классических костюмах и галстуках он превратился в брутального бородатого воина и защитника Украины.

Роберт Бровди сильно изменился за время войны. Фото: https://www.facebook.com/

Ранее "Телеграф" рассказывал, что звезда "Бригады" Майков дерзко высказался о войне. В свое время он жил в Киеве.