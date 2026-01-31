США и Израиль готовятся к операции против Ирана? Что известно о ситуации в стране

Инсайдер иранского издания заявляет, что вопрос войны с Ираном — не "будет ли", а "когда"

Иран готовится к возможной войне на фоне массовых протестов, сотен пострадавших, падения курса национальной валюты. Вопрос, по данным осведомленного источника, лишь в дате начала военного конфликта.

Что нужно знать:

Военная операция США и Израиля почти неизбежна, по данным инсайдера, вопрос в дате начала

Вашингтон выдвинул ультиматумы по ракетам, ядерной программе и прокси-силам

У Израиля есть план вмешательства, Россия поддерживает режим в Тегеране

Об этом пишет Iran International со ссылкой на источник, который имел доступ к координационным встречам между чиновниками США и Израиля. По данным неназванного инсайдера: "военная операция против Ирана считается, что состоится "практически наверняка", а главное расхождение касается только времени проведения операции". Главный вопрос, вроде бы, когда откроется соответствующее оперативное и политическое окно — в ближайшие дни или несколько недель.

Что происходит в Иране

В конце 2025 г. в стране началась гиперинфляция и обесценилась местная валюта. На фоне этого начались протесты, которые власти жестоко подавляли. На фоне этого президент США Дональд Трамп объявил о том, что флот ВМС США направляется в Иран. Он заявил, что надеется на достижение соглашения, но хочет прекратить убийство протестующих. Однако желание достичь соглашения отрицает источник издания.

По мнению экспертов, Израиль может воспользоваться тем, что США решительно настроены на умиротворение Ирана, а ПВО этой страны пока фрагментировано, а население дезориентировано и частично настроено против власти. Турция и другие страны в регионе готовы к посредничеству, чтобы предотвратить новую войну.

Позиция Ирана и поиск поддержки в России

Иран не готов отказываться от своей ракетной программы, которую считает "основой обеспечения национальной безопасности". Однако США этого требуют. Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи во время визита в Турцию заявил, что правительство Ирана готово к "справедливым и равноправным" переговорам, но при отсутствии военного давления, ведь "диалог под угрозой не считается нами переговорами".

США выдвинули три условия, кроме ограничения ракетной программы – это полный отказ от ядерной программы и обогащения урана, а также расформирование прокси-сил в регионе (прекратить финансирование и вооружение группировок в регионе, в частности Хезболлы, ХАМАС и хуситов). Трамп угрожал, что в случае если Иран не готов к переговорам и соглашению, стране грозит удар. Его цель, по данным источника издания, должна ослабить и, наконец, свергнуть властную структуру в Иране.

По словам инсайдера, Израиль может вмешаться в действия США и расширить сделку. Для этого уже вроде бы подготовлен план, а войска в состоянии готовности к поводу со стороны Ирана.

Россия продолжает поддерживать режим и в Иране. 30 января иранские чиновники посетили Москву для обсуждения экономических связей и координации действий на фоне угроз США. Также появились сообщения о переданных в январе ударных вертолетах Ми-28.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что РФ выводит войска из одной из баз в Сирии. После свержения режима Башара Асада новые власти не так хорошо настроены на сотрудничество.