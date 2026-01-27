Всегда была за кадром, но не сидела без дела: чем занималась Елена Зеленская до того, как стала первой леди

Жена Владимира Зеленского не была обычной домохозяйкой

Елена Зеленская — жена президента Украины Владимира Зеленского и первая леди с 2019 года. До нового статуса она имела успешную карьеру в студии "Квартал 95".

Что стоит знать:

Елена Зеленская получила диплом архитектора с отличием, но никогда не работала по специальности

Она была сценаристом студии "Квартал 95" и создавала сценарии для популярных юмористических шоу

До президентства мужа Зеленская сознательно избегала публичности, работая исключительно "за кадром"

"Телеграф" рассказывает, чем занималась Елена Зеленская до того, как стала первой леди.

Владимир и Елена Зеленские. Фото: Getty Images

Зеленская до 2019 года — что о ней известно?

До замужества и президентства мужа Елена Зеленская получила архитектурное образование. Она с отличием окончила строительный факультет Криворожского технического университета. Однако, как признавалась позже, она ни дня не работала по специальности, так как на последних курсах начала активно играть в КВН, занималась творчеством и юмором.

Елена Зеленская. Фото: соцсети

Вместе с Владимиром Зеленским Елена со студенческих лет готовила номера и сценарии для выступлений в КВН. Со временем это переросло в профессиональную деятельность в составе авторской группы "Оптимист и пессимист".

Когда появился "Квартал 95", Елена Зеленская не осталась в стороне. Однако она не была публичным лицом и предпочитала оставаться "за кадром", занимаясь творческой составляющей проектов.

Владимир и Елена Зеленские. Фото: соцсети

Известно, что жена Зеленского занималась написанием сценариев для программ студии, среди которых "Вечерний квартал", "Рассмеши комика", "Вечерний Киев" и "Женский квартал". В 2009 году она выступила одним из сценаристов фильма-мюзикла "Как казаки". Также Елена была задействована в работе над сериалом "Слуга народа".

Елена Зеленская. Фото: соцсети

Во время президентской кампании Владимира Зеленского Елене пришлось выйти из тени и стать публичной. Это продолжилось и во время ее новой негласной должности первой леди. Теперь Зеленская одна из наиболее публичных личностей в Украине, которую знают и уважают далеко за пределами нашей страны.

Владимир и Елена Зеленские. Фото: Getty Images

