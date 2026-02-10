Экстрадируют ли Миндича из Израиля: что ответили в НАБУ
"Точку" в деле "Мидас" пока не ставили
В ноябре 2025 г. вспыхнуло антикоррупционное расследование о хищении большой суммы средств в энергетической сфере Украины. Одним из главных подозреваемых стал Тимур Миндич, объявленный в розыск. Известно, что в настоящее время находится на территории Израиля.
Что следует знать:
- НАБУ начало процедуру экстрадиции фигурантов дела
- Следствие сотрудничает с около 10 иностранными юрисдикциями
- Процедура возможна даже при наличии иностранного гражданства
О том, планируется ли экстрадиция фигурантов этого дела, рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос.
По его словам, экстрадиционная процедура в отношении фигурантов производства уже запущена, однако она является сложной и длительной.
"Мы выполним все необходимые действия для направления экстрадиционных запросов и будем работать с Израилем и другими странами по возвращению фигурантов этого уголовного производства", — заявил Кривонос.
Он также отметил, что следствие активно сотрудничает примерно с десятью иностранными юрисдикциями, в частности странами Европейского Союза, в рамках международной правовой помощи. Речь идет о получении данных о финансовых транзакциях, счетах и имуществе, которые могут быть связаны с хищением средств.
"Мы ожидаем новых деталей в этом деле. Сейчас коммуницируем осторожно, поскольку продолжается сбор доказательств, экспертизы и получение ответов от международных партнеров. Но это точно не финал — следствие продолжается, и дополнительные детали будут обнародованы, как только это станет возможным процессуально", — подчеркнул директор НАБУ.
Ранее Кривонос отмечал, что даже в случае наличия у Тимура Миндича израильского гражданства его экстрадиция не является априори невозможной. По его словам, международная практика знает случаи, когда подобные процедуры реализовывались, несмотря на гражданство другого государства.
В то же время фигуранты резонансных уголовных производств обычно не остаются постоянно в одной стране. Они путешествуют, посещают государства Европы и другие юрисдикции, что создает дополнительные возможности для их задержания. Именно поэтому, подчеркивал он, критически важно инициировать международный розыск, чтобы правоохранительные органы других стран и Интерпол имели соответствующие ориентировки.
