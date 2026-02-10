Экстрадируют ли Миндича из Израиля: что ответили в НАБУ

"Точку" в деле "Мидас" пока не ставили

В ноябре 2025 г. вспыхнуло антикоррупционное расследование о хищении большой суммы средств в энергетической сфере Украины. Одним из главных подозреваемых стал Тимур Миндич, объявленный в розыск. Известно, что в настоящее время находится на территории Израиля.

Что следует знать:

НАБУ начало процедуру экстрадиции фигурантов дела

Следствие сотрудничает с около 10 иностранными юрисдикциями

Процедура возможна даже при наличии иностранного гражданства

О том, планируется ли экстрадиция фигурантов этого дела, рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос.

По его словам, экстрадиционная процедура в отношении фигурантов производства уже запущена, однако она является сложной и длительной.

"Мы выполним все необходимые действия для направления экстрадиционных запросов и будем работать с Израилем и другими странами по возвращению фигурантов этого уголовного производства", — заявил Кривонос.

Сергей Кривонос, директор НАБУ

Он также отметил, что следствие активно сотрудничает примерно с десятью иностранными юрисдикциями, в частности странами Европейского Союза, в рамках международной правовой помощи. Речь идет о получении данных о финансовых транзакциях, счетах и имуществе, которые могут быть связаны с хищением средств.

"Мы ожидаем новых деталей в этом деле. Сейчас коммуницируем осторожно, поскольку продолжается сбор доказательств, экспертизы и получение ответов от международных партнеров. Но это точно не финал — следствие продолжается, и дополнительные детали будут обнародованы, как только это станет возможным процессуально", — подчеркнул директор НАБУ.

Ранее Кривонос отмечал, что даже в случае наличия у Тимура Миндича израильского гражданства его экстрадиция не является априори невозможной. По его словам, международная практика знает случаи, когда подобные процедуры реализовывались, несмотря на гражданство другого государства.

В то же время фигуранты резонансных уголовных производств обычно не остаются постоянно в одной стране. Они путешествуют, посещают государства Европы и другие юрисдикции, что создает дополнительные возможности для их задержания. Именно поэтому, подчеркивал он, критически важно инициировать международный розыск, чтобы правоохранительные органы других стран и Интерпол имели соответствующие ориентировки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что после каждой массированной атаки снова возникает тот же вопрос: когда удастся восстановить энергосистему, существует ли четкий план или прогноз и почему одни объекты отстраивают месяцами, тогда как другие годами.