Лысая и больная: пропагандистка Симоньян появилась на людях без парика

Телеведущая отказалась от парика и ходит с лысой головой

Маргарита Симоньян — известная российская пропагандистка, которая уже несколько месяцев проходит лечение от рака груди. О своей болезни телеведущая объявила в эфире на телевидении в начале сентября и сказала, что будет делать операцию. Теперь она осталась без волос.

Первое время после химиотерапии Симоньян появлялась в эфире российских пропагандистских шоу и в своих соцсетях в париках. Однако теперь вышла в люди без парика — с лысой головой.

Маргарита Симоньян без парика. Фото: скриншот

Оказалось, что Маргариту торжественно наградили в Краснодаре и вручили ей звание почетного гражданина города и медаль "За заслуги". На сцену она вышла в черном костюме без парика.

Что известно о болезни Симоньян?

Маргарита Симоньян сообщила, что у нее диагностировали 1-2 стадию заболевания на рак груди 7 сентября. Уже на следующий день — 8 сентября — ей сделали операцию по удалению груди. Пропагандистка связала возникновение у нее онкологии с пережитым стрессом из-за состояния мужа Тиграна Кеосаяна, который девять месяцев лежал в коме. Он умер в ночь с 25 на 26 сентября 2025 года в возрасте 59 лет.

В январе 2026 года Симоньян опубликовала фотографии, на которых видно, что в ходе лечения она потеряла волосы после химиотерапии. На них пропагандистка была в парике. Однако теперь, похоже, решила отказаться от этого аксессуара.

