Счастливый муж и отец троих детей. Что известно о семье Виталия Кима и как выглядит его жена

Татьяна Кармазина
Виталий Ким Новость обновлена 31 января 2026, 18:40
Виталий Ким. Фото Коллаж "Телеграфа"

Юлия стала женой после шестилетнего романа

Глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким уже девять лет находится в браке. Жена политика раньше работала в детском саду.

Что нужно знать:

  • Виталий Ким познакомился с будущей женой на концерте в Николаеве
  • После свадьбы Юлия оставила работу воспитателя
  • Политик — отец троих детей: двух дочерей и сына

Жену Виталия Кима зовут Юлия. Они познакомились в 2010 году на праздничном концерте в честь Дня города Николаева, рассказали супруги в интервью в 2023 году. В тот день Виталий подошел к Юлии, поинтересовался, не холодно ли ей, и между ними завязался разговор. В 2016 году они поженились.

Виталий Ким жена Юлия

В то время Юлия работала воспитателем в детском саду, но после свадьбы она заметила, что работа забирала у нее много времени и сил. И приняла решение уволиться.

Когда мы познакомились, я еще работала. Потом Виталик на это все посмотрел, что я очень занята, постоянно какие-то аппликации, рисунки. И я как-то подумала, что, пожалуй, все

Юлия Ким

Юлия Ким

О назначении мужа главой Николаевской ОВА Юлия узнала из новостей. После этого на Виталия в сети обрушился шквал критики, и женщина перестала читать комментарии. Идея возможного президентства мужа ей не нравится.

Нет, нет и еще раз, нет. Я не хочу об этом думать и уверена, что этого не будет

Юлия Ким

Виталий Ким жена Юля Ким
Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Виталий Ким — отец троих детей: дочерей Евгении и Александры (от предыдущего брака) и сына Руслана.

Виталий Ким дети
Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Во время полномасштабного вторжения Юлия с сыном была эвакуирована в безопасное место, а в ноябре 2022 года семья вернулась в родной Николаев. Тогда любимую политик встречал с букетом цветов.

Виталий Ким жена Юлия Ким
Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Ранее мы писали о семье бывшего нардепа "Козака". "Телеграф" рассказывал, что известно о жене Михаила Гаврилюка.

