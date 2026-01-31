Счастливый муж и отец троих детей. Что известно о семье Виталия Кима и как выглядит его жена
Юлия стала женой после шестилетнего романа
Глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким уже девять лет находится в браке. Жена политика раньше работала в детском саду.
Что нужно знать:
- Виталий Ким познакомился с будущей женой на концерте в Николаеве
- После свадьбы Юлия оставила работу воспитателя
- Политик — отец троих детей: двух дочерей и сына
Жену Виталия Кима зовут Юлия. Они познакомились в 2010 году на праздничном концерте в честь Дня города Николаева, рассказали супруги в интервью в 2023 году. В тот день Виталий подошел к Юлии, поинтересовался, не холодно ли ей, и между ними завязался разговор. В 2016 году они поженились.
В то время Юлия работала воспитателем в детском саду, но после свадьбы она заметила, что работа забирала у нее много времени и сил. И приняла решение уволиться.
Когда мы познакомились, я еще работала. Потом Виталик на это все посмотрел, что я очень занята, постоянно какие-то аппликации, рисунки. И я как-то подумала, что, пожалуй, все
О назначении мужа главой Николаевской ОВА Юлия узнала из новостей. После этого на Виталия в сети обрушился шквал критики, и женщина перестала читать комментарии. Идея возможного президентства мужа ей не нравится.
Нет, нет и еще раз, нет. Я не хочу об этом думать и уверена, что этого не будет
Виталий Ким — отец троих детей: дочерей Евгении и Александры (от предыдущего брака) и сына Руслана.
Во время полномасштабного вторжения Юлия с сыном была эвакуирована в безопасное место, а в ноябре 2022 года семья вернулась в родной Николаев. Тогда любимую политик встречал с букетом цветов.
