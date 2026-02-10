Шмыгаль снова в деле: украинцы наделали мемов об увольнении Поплавского

Украинцы искрометно шутят о Юном орле

Многолетний ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский потерял свою должность. Он больше не возглавляет учебное заведение.

Украинцы не оставили событие без внимания – в сети уже понеслись мемы по этому поводу. "Телеграф" собрал лучшие из них.

Владимир Попов пошутил, что бывший ректор КНУКиИ оставил свою должность, чтобы стать президентом. Он опубликовал изображение Поплавского на фоне Овального кабинета и добавил, что "герб США – это юный орел".

Михаил Поплавский в Овальном кабинете

Напомним, "Юний орел" – название одного из хитов поющего ректора. После выхода песни это прозвище приклеилось к Поплавскому. Поэтому один из интернет-пользователей отнес сообщение о его увольнении к рубрике "Новости орнитологии". Он написал, что пока Лелека летит на Евровидение, Юный орел вылетает из КНУКиИ.

Другой украинец опубликовал фото рукопожатия Михаила Поплавского и министра энергетики Дениса Шмыгаля с шуткой о том, что уже известно, кто займет освободившееся кресло.

Ирония состоит в том, что бывший премьер-министр короткое время занимал пост главы Министерства обороны, а недавно возглавил Министерство энергетики. Это произошло после коррупционного скандала в ведомстве, в результате которого свои посты потеряли Герман Галущенко и Светлана Гринчук.

Михаил Поплавский и Денис Шмыгаль

Следующий мем также шутливо намекает на возможность того, что Шмыгаль станет ректором учебного заведения.

Смешной мем про увольнение Михаила Поплавского

В соцсетях украинцы также писали, что там где учился американский преступник Джеффри Эпштейн, Поплавский преподавал, намекая на сексуальные скандалы, которые преследовали его ранее.

По информации СМИ, причиной потери должности ректора стало окончание контракта. Михаил Поплавский, который сам называл себя "поющим ректором", возглавлял Киевский национальный университет культуры и искусств (КНУКиИ) более 30 лет. Впервые он был назначен на эту должность 21 апреля 1993 года и стал самым молодым ректором в Украине в то время — ему было 44 года.

Ранее "Телеграф" подготовил подборку самых популярных песен Михаила Поплавского, которые много лет на слуху украинцев.