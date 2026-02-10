Легенда уходит: Поплавский лишился должности, которую занимал свыше 30 лет

У него завершился срок контракта

Многолетний ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский потерял свою должность. Он больше не возглавляет учебное заведение.

Как пишет издание РБК-Украина со ссылкой на источники в Министерстве образования и науки Украины, причиной потери должности ректора стало окончание его контракта.

Михаил Поплавский, который сам называл себя "поющим ректором", возглавлял Киевский национальный университет культуры и искусств (КНУКиИ) более 30 лет. Впервые он был назначен на эту должность 21 апреля 1993 года и стал самым молодым ректором в Украине в то время — ему было 44 года.

В 1995 году Поплавского на короткое время сняли с должности ректора, но после судебных разбирательств и поддержки студентов он вернулся к своим обязанностям и продолжил руководство учебным заведением.

В официальных источниках период ректорства Поплавского указывается как 1993-2015 годы. Дело в том, что после 2015 года эту должность в вузе переименовали в президента, и Поплавский занимал ее дальше. В частности, он был переизбран в 2021 году.

В феврале 2026 года, как стало известно, у 76-летнего Поплавского завершился срок контракта, и он потерял должность руководителя КНУКиИ.

