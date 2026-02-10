Где не переплатить почти 100 гривен на популярном сливочном масле: сравнение цен

Разница в стоимости масла может быть существенной

Цены на одинаковые продукты в разных супермаркетах могут значительно отличаться. Разница может составлять несколько десятков гривен или доходить до 100 гривен.

"Телеграф" сравнил стоимость популярных марок масла в торговых сетях, чтобы показать, где его можно купить дешевле. Среди марок "Ферма" и "President". Данные взяли из "GoToShop".

Масло "Ферма" Селянское сладкосливочное 73% (180 г) дешевле всего сейчас в "Сильпо" — 90,99 грн. У "АТБ" такое масло стоит 103,90 грн, у "Metro" — 108,16 грн, а у "Auchan" — 131,40 грн. Таким образом у "Сильпо" эта упаковка почти на 40 гривен дешевле, чем у "Auchan".

Сравнение цен на масло в супермаркетах. Фото: GoToShop

Другое масло — "President" кислосливочное несоленое 82% (400 г) — также имеет разные цены. Самая низкая цена сейчас у "Auchan" — 355,0 грн. В "Сильпо" его продают дороже — от 399,0 до 449,0 грн в зависимости от акции или магазина.

Сколько стоит масло "Президент" в разных магазинах. Фото: GoToShop

На первом удастся сэкономить 40 гривен, а на втором от 44 до 94 гривен.

