Дочь не носила фамилию отца, а сын родился, когда жене было 50: что известно о детях Ляшко

Ранее "радикал" часто делился снимками детей в соцсетях.

Олег Ляшко – командир батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады и бывший народный депутат Украины. Со своей женой он вместе уже более 20 лет и за это время у них родилось двое детей.

Что следует знать

Несмотря на публичность отца, 22-летняя дочь Олега Ляшко Владислава долгое другое имя — Горбенко

Младший сын Александр появился на свет в 2020 году, когда жене политика Росите Сайранен исполнилось 50 лет

Ранее политик кичился тем, что его дочь самостоятельно зарабатывала на обучение работой на ферме, но уже несколько лет не делится подробностями жизни детей

Интересно, что Олег Ляшко и Росита Сайранен узаконили свои отношения только в 2018 году. До этого они жили в гражданском браке.

Что известно о детях Олега Ляшко

Первенца политика зовут Владислава Горбенко. Ляшко никогда не скрывал свою дочь — часто показывал ее фото в соцсетях. Сейчас ей около 22 лет. Интересно, что девушка долго не носила фамилию отца, но причина неизвестна.

Олег Ляшко с дочерью. Фото: instagram.com/liashko/

Изменения появились лишь позже — в декларации за 2019 год Олег Ляшко впервые отметил, что дочь сменила фамилию и отчество. С этого времени в документах она указана как Ляшко Владислава Олеговна.

Олег Ляшко с дочерью Владиславой и женой Роситой. Фото: instagram.com/liashko/

В 2016 году лидер фракции Радикальной партии рассказал, что его дочь работает на ферме и зарабатывает свои первые деньги, чтобы оплатить свое обучение. По словам Ляшко, Владислава ухаживала за лошадьми и птицей. Однако, сколько тогда зарабатывала девушка, не известно.

Олег Ляшко и его дочь Владислав. Фото: golos.ua

Дочь Олега Ляшко. Фото: instagram.com/liashko/

Младшего сына Олега Ляшко зовут Александр. Он родился в 2020 году, когда Росите было 50 лет. Отец не скрывает, что сын родился естественным путем от них с Роситой, и не усыновлен.

Жена Олега Ляшко Росита. Фото: instagram.com/liashko/

Олег Ляшко часто публиковал фото с детьми в социальных сетях, особенно когда они были меньше. Это создавало образ образцового семьянина.

Олег Ляшко, его жена Росита и сын Саша. Фото из открытых источников

Однако деталей об образовании, хобби или профессиональных планах детей в открытых источниках практически нет. Последние несколько лет, с начала полномасштабного вторжения, экс-нардеп фотографии потомков не публикует — теперь он сосредоточился на службе.

