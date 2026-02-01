Дочь не носила фамилию отца, а сын родился, когда жене было 50: что известно о детях Ляшко
Ранее "радикал" часто делился снимками детей в соцсетях.
Олег Ляшко – командир батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады и бывший народный депутат Украины. Со своей женой он вместе уже более 20 лет и за это время у них родилось двое детей.
Что следует знать
- Несмотря на публичность отца, 22-летняя дочь Олега Ляшко Владислава долгое другое имя — Горбенко
- Младший сын Александр появился на свет в 2020 году, когда жене политика Росите Сайранен исполнилось 50 лет
- Ранее политик кичился тем, что его дочь самостоятельно зарабатывала на обучение работой на ферме, но уже несколько лет не делится подробностями жизни детей
Интересно, что Олег Ляшко и Росита Сайранен узаконили свои отношения только в 2018 году. До этого они жили в гражданском браке.
Что известно о детях Олега Ляшко
Первенца политика зовут Владислава Горбенко. Ляшко никогда не скрывал свою дочь — часто показывал ее фото в соцсетях. Сейчас ей около 22 лет. Интересно, что девушка долго не носила фамилию отца, но причина неизвестна.
Изменения появились лишь позже — в декларации за 2019 год Олег Ляшко впервые отметил, что дочь сменила фамилию и отчество. С этого времени в документах она указана как Ляшко Владислава Олеговна.
В 2016 году лидер фракции Радикальной партии рассказал, что его дочь работает на ферме и зарабатывает свои первые деньги, чтобы оплатить свое обучение. По словам Ляшко, Владислава ухаживала за лошадьми и птицей. Однако, сколько тогда зарабатывала девушка, не известно.
Младшего сына Олега Ляшко зовут Александр. Он родился в 2020 году, когда Росите было 50 лет. Отец не скрывает, что сын родился естественным путем от них с Роситой, и не усыновлен.
Олег Ляшко часто публиковал фото с детьми в социальных сетях, особенно когда они были меньше. Это создавало образ образцового семьянина.
Однако деталей об образовании, хобби или профессиональных планах детей в открытых источниках практически нет. Последние несколько лет, с начала полномасштабного вторжения, экс-нардеп фотографии потомков не публикует — теперь он сосредоточился на службе.
