Дочь не носила фамилию отца, а сын родился, когда жене было 50: что известно о детях Ляшко

Наталья Дума
Олег Ляшко, Росита Сайранен и их дети Новость обновлена 01 февраля 2026, 22:54
Олег Ляшко, Росита Сайранен и их дети. Фото Колаж Телеграфу

Ранее "радикал" часто делился снимками детей в соцсетях.

Олег Ляшко – командир батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады и бывший народный депутат Украины. Со своей женой он вместе уже более 20 лет и за это время у них родилось двое детей.

Что следует знать

  • Несмотря на публичность отца, 22-летняя дочь Олега Ляшко Владислава долгое другое имя — Горбенко
  • Младший сын Александр появился на свет в 2020 году, когда жене политика Росите Сайранен исполнилось 50 лет
  • Ранее политик кичился тем, что его дочь самостоятельно зарабатывала на обучение работой на ферме, но уже несколько лет не делится подробностями жизни детей

Интересно, что Олег Ляшко и Росита Сайранен узаконили свои отношения только в 2018 году. До этого они жили в гражданском браке.

Что известно о детях Олега Ляшко

Первенца политика зовут Владислава Горбенко. Ляшко никогда не скрывал свою дочь — часто показывал ее фото в соцсетях. Сейчас ей около 22 лет. Интересно, что девушка долго не носила фамилию отца, но причина неизвестна.

Олег Ляшко с дочерью
Олег Ляшко с дочерью. Фото: instagram.com/liashko/

Изменения появились лишь позже — в декларации за 2019 год Олег Ляшко впервые отметил, что дочь сменила фамилию и отчество. С этого времени в документах она указана как Ляшко Владислава Олеговна.

Олег Ляшко, дочь и жена
Олег Ляшко с дочерью Владиславой и женой Роситой. Фото: instagram.com/liashko/

В 2016 году лидер фракции Радикальной партии рассказал, что его дочь работает на ферме и зарабатывает свои первые деньги, чтобы оплатить свое обучение. По словам Ляшко, Владислава ухаживала за лошадьми и птицей. Однако, сколько тогда зарабатывала девушка, не известно.

Олег Ляшко и его дочь Владислава
Олег Ляшко и его дочь Владислав. Фото: golos.ua
Олег Ляшко, дочь Владислава
Дочь Олега Ляшко. Фото: instagram.com/liashko/

Младшего сына Олега Ляшко зовут Александр. Он родился в 2020 году, когда Росите было 50 лет. Отец не скрывает, что сын родился естественным путем от них с Роситой, и не усыновлен.

Жена Олега Ляшко Росита
Жена Олега Ляшко Росита. Фото: instagram.com/liashko/

Олег Ляшко часто публиковал фото с детьми в социальных сетях, особенно когда они были меньше. Это создавало образ образцового семьянина.

Олег Ляшко, его жена Росита и сын Саша
Олег Ляшко, его жена Росита и сын Саша. Фото из открытых источников

Однако деталей об образовании, хобби или профессиональных планах детей в открытых источниках практически нет. Последние несколько лет, с начала полномасштабного вторжения, экс-нардеп фотографии потомков не публикует — теперь он сосредоточился на службе.

