Любой желающий может зайти в гости: где вырос Виктор Ющенко и как выглядит его усадьба (фото)

Дом Ющенка стал местною достопримечательностью

Бывший президент Украины Виктор Ющенко провел свое детство и юность в селе Хоружевка в Сумской области. Родительская усадьба экс-политика выглядит ухоженной, поскольку за ней присматривают и проводят экскурсии для всех желающих.

Что известно:

Третий президент Украины Виктор Ющенко вырос в селе Хоружевка в кирпичной усадьбе с печкой и колодцем

Родительский дом с личными вещами и фотографиями Виктор Ющенко открыл для всеобщего обозрения

Как выглядит дом, в котором родился экс-президент Виктор Ющенко

Бывший президент Украины родился в 1954 году в селе Хоружевка Недригайловского района на Сумщине в семье учителей: его мать преподавала математику и физику, а отец обучал местных детей английскому языку.

Виктор Ющенко с мамой, Фото: Suspilne.media

Усадьба, где прошло детство Виктора Ющенко и его брата Петра, давно превратилась в знаковую достопримечательность — небольшой, но ухоженный дом с территорией стал открыт для всех желающих.

Дом Ющенка в Хоружевке, Фото: Suspilne.media

В 2019 году журналисты "Суспільного" разузнали, что экс-президент сделал родительскую усадьбу доступной для туристов, сохранив во всех комнатах аутентичную атмосферу, а также оставив архивные фотографии и личные вещи.

Дом, где вырос Виктор Ющенко, Фото: Suspilne.media

За порядком на территории усадьбы следил смотритель из райцентра Николай Калюжный, который и проводил экскурсии для гостей.

Во дворике дома Ющенко есть колодец Фото: Suspilne.media

На усадьбе есть колодец, возле которого, как говорят туристам, мама Варвара Тимофеевна благословляла сына на президентство. Внутри дома чисто, сохранилась кровать, скамейки, глиняная посуда, а также печь, которая была любимым местом Виктора Ющенко и его брата.

Как выглядит дом Ющенко в селе Хоружевка, Фото: Suspilne.media

Они выросли на печи, там до сих пор есть свет, лампочка горит, там они читали Николай Калюжный

После избрания Виктора Ющенко президентом, он периодически приезжал в родное село и оставил там наследние. При въезде в село возвышается церковь Андрея Первозванного, которую построили в 2007 году при активном участии Петра Ющенко, а рядом с ней открыт мемориал в память о жертвах Голодомора.

Кроме того, благодаря инициативе экс-президента в селе открыли детский реабилитационный центр, а также построили дороги и провели газ.

Приезжает ли в родное село Виктор Андреевич сейчас и открыта ли родительская усадьба для посещения в данный момент — сказать сложно. Отметим лишь, что Хоружевка находится в глубине Сумской области, которая является прифронтовым регионом.

