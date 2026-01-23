Гонял на эксклюзивном авто и женился на "козачке": что известно о старшем сыне Ющенко

Сын экс-президента фигурировал в нескольких скандалах

После избрания Виктора Ющенко президентом Украины внимание общественности сосредоточилось на его семье, особенно на старшем наследнике Андрее. В СМИ его часто называли "сыном Бога".

Что известно:

Андрей Ющенко — старший сын бывшего президента Виктора Ющенко от первого брака со Светланой Колесник

Андрей Ющенко был дважды женат, его нынешней супругой является "козачка из Запорожья" Елена Безугла

Сын Ющенко гонял по Киеву на эксклюзивном автомобиле и фигурировал в нескольких скандалах

Старший сын Андрей Ющенко родился в 1986 году и получил образование в Киевском институте международных отношений. Широкое внимание прессы к нему возникло после того, как Виктор Ющенко был избран президентом Украины.

Андрей Ющенко в молодости

Наследник экс-главы государства быстро стал олицетворением "золотой молодежи", а из-за вызывающего образа жизни и очевидной безнаказанности в СМИ за ним закрепилось ироничное прозвище "сын Бога".

В 19 лет Андрей эффектно передвигался по столице на эксклюзивном BMW M6 стоимостью около 130 тысяч евро и пользовался статусным телефоном Vertu, цена которого исчислялась тысячами евро.

Старший сын Виктора Ющенко

СМИ неоднократно писали о систематических нарушениях правил дорожного движения, которые, по их утверждениям, оставались без реакции со стороны ГАИ. Во время одной из пресс-конференций Виктор Ющенко резко отреагировал на вопрос о доходах сына, заявив журналистам, что Андрей зарабатывает самостоятельно. Однако это заявление лишь усилило общественный резонанс и укрепило за ним репутацию "неприкасаемого".

Виктор Ющенко и его старший сын Андрей, Фото: korrespondent.net

В 2005 году Андрей Ющенко в одном из интервью признал, что вел себя легкомысленно, и рассказал, что получил выговор от отца:

Конечно, я "получил" за нарушение Правил дорожного движения, за то, что дал повод быть в центре внимания… Действительно, стоит признаться, что я был легкомысленным и на многие вещи просто не обращал внимания. А некоторых вещей просто не знал Андрей Ющенко

Еще один резонансный эпизод, связанный с именем Андрея Ющенко, обсуждался в 2009 году. Тогда СМИ сообщали о стрельбе в киевском ресторане "Казачок", популярном среди столичной элиты. По слухам, конфликт между гостями во время празднования завершился выстрелами, и в медиа высказывались предположения о возможной причастности Андрея Ющенко, однако официальных подтверждений этим версиям так и не появилось.

Личная жизнь наследника экс-президента также была предметом пристального внимания. В июле 2009 года он женился на Елизавете Ефросининой — сестре телеведущей Марии Ефросининой. В браке родилась дочь Варвара, однако союз оказался недолгим, и уже в 2012 году стало известно о разводе. После расставания Елизавета вместе с дочерью переехала в Москву.

Андрей Ющенко и его первая жена Елизавета

Второй супругой Андрея Ющенко стала Елена Безуглая. Их свадьба состоялась в 2018 году и прошла без пышных торжеств. Пара ограничилась венчанием и семейным ужином. Виктор Ющенко позже тепло отзывался о невестке, называя ее "козачкой из Запорожья" и подчеркивая ее трудолюбие:

У Андрюши все хорошо, слава Богу, у него семья. Уже у меня сердце спокойное. Хорошая жена. Невестка наша, наша красавица, милая, умная, трудолюбивая, как муравей Виктор Ющенко

Андрей Ющенко со второй женой Еленой, Фото: facebook.com/JetSetter.ua

В августе 2022 года стало известно, что Елена родила сына. По ее словам, роды проходили в Украине.

Елена Ющенко вместе с Катериной Ющенко, Фото: @olena_yushchenko

Сегодня Андрей ведет закрытый образ жизни, полностью избегая публичности. Его супруга, напротив, активно ведет Instagram, где, хотя и не показывает мужа, иногда делится кадрами с Виктором и Екатериной Ющенко. Судя по геолокации в соцсетях, Елена остается в Украине.

