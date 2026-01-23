Гонял на эксклюзивном авто и женился на "козачке": что известно о старшем сыне Ющенко
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сын экс-президента фигурировал в нескольких скандалах
После избрания Виктора Ющенко президентом Украины внимание общественности сосредоточилось на его семье, особенно на старшем наследнике Андрее. В СМИ его часто называли "сыном Бога".
Что известно:
- Андрей Ющенко — старший сын бывшего президента Виктора Ющенко от первого брака со Светланой Колесник
- Андрей Ющенко был дважды женат, его нынешней супругой является "козачка из Запорожья" Елена Безугла
- Сын Ющенко гонял по Киеву на эксклюзивном автомобиле и фигурировал в нескольких скандалах
Как выглядит старший сын Виктора Ющенко и что о нем известно
Старший сын Андрей Ющенко родился в 1986 году и получил образование в Киевском институте международных отношений. Широкое внимание прессы к нему возникло после того, как Виктор Ющенко был избран президентом Украины.
Наследник экс-главы государства быстро стал олицетворением "золотой молодежи", а из-за вызывающего образа жизни и очевидной безнаказанности в СМИ за ним закрепилось ироничное прозвище "сын Бога".
В 19 лет Андрей эффектно передвигался по столице на эксклюзивном BMW M6 стоимостью около 130 тысяч евро и пользовался статусным телефоном Vertu, цена которого исчислялась тысячами евро.
СМИ неоднократно писали о систематических нарушениях правил дорожного движения, которые, по их утверждениям, оставались без реакции со стороны ГАИ. Во время одной из пресс-конференций Виктор Ющенко резко отреагировал на вопрос о доходах сына, заявив журналистам, что Андрей зарабатывает самостоятельно. Однако это заявление лишь усилило общественный резонанс и укрепило за ним репутацию "неприкасаемого".
В 2005 году Андрей Ющенко в одном из интервью признал, что вел себя легкомысленно, и рассказал, что получил выговор от отца:
Конечно, я "получил" за нарушение Правил дорожного движения, за то, что дал повод быть в центре внимания… Действительно, стоит признаться, что я был легкомысленным и на многие вещи просто не обращал внимания. А некоторых вещей просто не знал
Еще один резонансный эпизод, связанный с именем Андрея Ющенко, обсуждался в 2009 году. Тогда СМИ сообщали о стрельбе в киевском ресторане "Казачок", популярном среди столичной элиты. По слухам, конфликт между гостями во время празднования завершился выстрелами, и в медиа высказывались предположения о возможной причастности Андрея Ющенко, однако официальных подтверждений этим версиям так и не появилось.
Личная жизнь наследника экс-президента также была предметом пристального внимания. В июле 2009 года он женился на Елизавете Ефросининой — сестре телеведущей Марии Ефросининой. В браке родилась дочь Варвара, однако союз оказался недолгим, и уже в 2012 году стало известно о разводе. После расставания Елизавета вместе с дочерью переехала в Москву.
Второй супругой Андрея Ющенко стала Елена Безуглая. Их свадьба состоялась в 2018 году и прошла без пышных торжеств. Пара ограничилась венчанием и семейным ужином. Виктор Ющенко позже тепло отзывался о невестке, называя ее "козачкой из Запорожья" и подчеркивая ее трудолюбие:
У Андрюши все хорошо, слава Богу, у него семья. Уже у меня сердце спокойное. Хорошая жена. Невестка наша, наша красавица, милая, умная, трудолюбивая, как муравей
В августе 2022 года стало известно, что Елена родила сына. По ее словам, роды проходили в Украине.
Сегодня Андрей ведет закрытый образ жизни, полностью избегая публичности. Его супруга, напротив, активно ведет Instagram, где, хотя и не показывает мужа, иногда делится кадрами с Виктором и Екатериной Ющенко. Судя по геолокации в соцсетях, Елена остается в Украине.
"Телеграф" писал ранее, где сейчас жена экс-президента Ющенко и как выглядит. Почему ее называли агентом ЦРУ?