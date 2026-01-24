Будь-хто може зайти в гості: де виріс Віктор Ющенко і як виглядає його садиба (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Будинок Ющенко став місцевою пам’яткою
Колишній президент України Віктор Ющенко провів своє дитинство та юність у селі Хоружівка на Сумщині. Батьківська садиба експолітика виглядає доглянутою, оскільки за нею наглядають і проводять екскурсії для всіх бажаючих.
Що відомо:
- Третій президент України Віктор Ющенко виріс у селі Хоружівка у цегляній садибі з піччю та криницею
- Батьківський будинок з особистими речами та фотографіями Віктор Ющенко відкрив для загального огляду
Як виглядає будинок, у якому народився експрезидент Віктор Ющенко
Колишній президент України народився у 1954 році у селі Хоружівка Недригайлівського району на Сумщині у сім’ї вчителів: його мати викладала математику та фізику, а батько навчав місцевих дітей англійської мови.
Садиба, де пройшло дитинство Віктора Ющенка та його брата Петра, давно перетворилася на знакову пам’ятку — невеликий, але доглянутий будинок із теритоією став відкритим для всіх бажаючих.
У 2019 році журналісти "Суспільного" дізнались, що експрезидент зробив батьківську садибу доступною для туристів, зберігши у всіх кімнатах автентичну атмосферу, а також залишивши архівні фотографії та особисті речі.
За порядком на території садиби стежив доглядач із райцентру Микола Калюжний, який проводив екскурсії для гостей.
На садибі є криниця, біля якої, як кажуть туристам, мати Варвара Тимофіївна благословляла сина на президентство. Усередині будинку чисто, збереглося ліжко, лавки, глиняний посуд, а також піч, котра була улюбленим місцем Віктора Ющенка та його брата.
Вони виросли на печі, там досі є світло, лампочка горить, там вони читали
Після обрання Віктора Ющенка президентом він періодично приїжджав до рідного села і залишив там спадщину. При в’їзді до села видніється церква Андрія Первозванного, яку збудували у 2007 році за активної участі Петра Ющенка, а поряд з нею відкрито меморіал на згадку про жертв Голодомору.
Крім того, завдяки ініціативі експрезидента у селі відкрили дитячий реабілітаційний центр, а також збудували дороги та провели газ.
Чи приїжджає до рідного села Віктор Андрійович зараз і чи відкрито батьківську садибу для відвідування — сказати складно. Зазначимо лише, що Хоружівка знаходиться у глибині Сумської області, яка є прифронтовим регіоном.
"Телеграф" писав раніше, що відомо про старшого сина Ющенка. Він ганяв на ексклюзивному авто та одружився з "козачкою".