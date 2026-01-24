Будь-хто може зайти в гості: де виріс Віктор Ющенко і як виглядає його садиба (фото)

Будинок Ющенко став місцевою пам’яткою

Колишній президент України Віктор Ющенко провів своє дитинство та юність у селі Хоружівка на Сумщині. Батьківська садиба експолітика виглядає доглянутою, оскільки за нею наглядають і проводять екскурсії для всіх бажаючих.

Що відомо:

Третій президент України Віктор Ющенко виріс у селі Хоружівка у цегляній садибі з піччю та криницею

Батьківський будинок з особистими речами та фотографіями Віктор Ющенко відкрив для загального огляду

Як виглядає будинок, у якому народився експрезидент Віктор Ющенко

Колишній президент України народився у 1954 році у селі Хоружівка Недригайлівського району на Сумщині у сім’ї вчителів: його мати викладала математику та фізику, а батько навчав місцевих дітей англійської мови.

Віктор Ющенко з мамою, Фото: Suspilne.media

Садиба, де пройшло дитинство Віктора Ющенка та його брата Петра, давно перетворилася на знакову пам’ятку — невеликий, але доглянутий будинок із теритоією став відкритим для всіх бажаючих.

Будинок Ющенка в Хоружівці, Фото: Suspilne.media

У 2019 році журналісти "Суспільного" дізнались, що експрезидент зробив батьківську садибу доступною для туристів, зберігши у всіх кімнатах автентичну атмосферу, а також залишивши архівні фотографії та особисті речі.

Будинок, де виріс Віктор Ющенко, Фото: Suspilne.media

За порядком на території садиби стежив доглядач із райцентру Микола Калюжний, який проводив екскурсії для гостей.

У дворику будинку Ющенка є криниця Фото: Suspilne.media

На садибі є криниця, біля якої, як кажуть туристам, мати Варвара Тимофіївна благословляла сина на президентство. Усередині будинку чисто, збереглося ліжко, лавки, глиняний посуд, а також піч, котра була улюбленим місцем Віктора Ющенка та його брата.

Як виглядає будинок Ющенка у селі Хоружівка, Фото: Suspilne.media

Вони виросли на печі, там досі є світло, лампочка горить, там вони читали Микола Калюжний

Після обрання Віктора Ющенка президентом він періодично приїжджав до рідного села і залишив там спадщину. При в’їзді до села видніється церква Андрія Первозванного, яку збудували у 2007 році за активної участі Петра Ющенка, а поряд з нею відкрито меморіал на згадку про жертв Голодомору.

Церква Андрія Первозванного, Фото: Suspilne.media

Крім того, завдяки ініціативі експрезидента у селі відкрили дитячий реабілітаційний центр, а також збудували дороги та провели газ.

Чи приїжджає до рідного села Віктор Андрійович зараз і чи відкрито батьківську садибу для відвідування — сказати складно. Зазначимо лише, що Хоружівка знаходиться у глибині Сумської області, яка є прифронтовим регіоном.

"Телеграф" писав раніше, що відомо про старшого сина Ющенка. Він ганяв на ексклюзивному авто та одружився з "козачкою".