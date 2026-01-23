Свободная торговля с Америкой: что не так с предложением Трампа

Эксперты предупреждают, что на практике соглашение может иметь ограничения

Президент США Дональд Трамп предложил Украине зону свободной торговли без пошлин. Хотя эта идея является интересной, но в то же время она содержит множество нюансов и потенциальных ограничений.

Что нужно знать:

Часть украинских товаров может продаваться в США дешевле, без налогов на импорт

Есть квоты, условия и риск, что зона не заработает полноценно

Для успеха нужна инфраструктура, кадры и стабилизация ситуации после войны

Об этом "Телеграф" поговорил с экспертами. По их словам, не все украинские товары смогут уходить на американский рынок без пошлин.

Экономист, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус объяснил, что правила прописаны так, что отдельные товары действительно могут идти без платы пошлин. Но ключевые и сенсативные для экономики США позиции остаются защищёнными.

Отдельные товары имеют так называемые беспошлинные квоты, суть которых состоит в следующем — вы можете без уплаты пошлин поставлять определенное количество этой продукции, а все, что выше установленного размера беспошлинной квоты, вы продаете уплачивая эти пошлины. И если в отдельных товарах, таких как мед, например, это не составляет проблему, то, например, мясо курятины, это еще какая проблема. говорит собеседник.

По его словам, самое главное — каким будет итоговое предложение. То есть, Штаты могут прописать правила так, что все уходящее из США в Украину не будет иметь этих же пошлин. Хотя, как объяснил эксперт, их практически и так нет, поскольку Украина вступила в Мировую торговую организацию и еще тогда были снижены пошлины. А вот со стороны украинской продукции могут быть некие барьеры.

Ус подеркнул, что идея интересна и с точки зрения иностранных инвесторов. Теоретически наличие соглашения с США может позволить компаниям, производящим продукцию в Украине, поставлять её на американский рынок. Однако детали и ограничения будут прописаны заранее, включая требования к месту производства и соблюдение специфических условий.

Проблема в том, что Трамп не является симпатиком либерализации мировой торговли. То есть, когда он говорит о свободной торговле, он понимает это так, что Америка поставляет всем все беспрепятственно, а все остальные имеют препятствия на их рынок добавил собеседник.

Как отмечает Иван Ус, опыт работы с соглашениями с Европейским Союзом показывает: за красивым названием скрывается множество ограничений и условий, которые могут сделать выгоды условными.

Также эксперт предупреждают о возможных рисках для Украины — зона свободной торговли может быть прописана так, что никакой свободной торговли на самом деле там не будет.

США же говорят: идите на все условия, что вам ставит Россия по мирному договору, которые практически являются капиталяцией, и вы получите специальную экономическую зону. Если смоделировать, что Украина соглашается на такие условия, фактически мы отдаем Донбасс — наиболее защищённую часть страны на данный момент. На практике там может не создаться никакой экономической зоны, потому что предприятия просто не будут заинтересованы объяснил Ус.

Иван Ус. Фото: Facebook

Экономист и финансист Руслан Черный сказал "Телеграфу" свое мнение по данному вопросу. Он полагает, что идея зоны свободной торговли с США пока остаётся скорее теоретической, поскольку на данный момент он не видит перспектив оконания войны.

Потому пока это только заявления, без конкретного срока исполнения. Вероятно война закончится (только когда Россия развалится), когда у Трампа закончится президентство. А новый президент скажет: я такого не обещал. К тому же в каких украинских товарах может быть заинтересован американский потребитель? Да, Украина – крупнейший в мире производитель подсолнечного масла. Преимуществ для других производителей я не вижу отметил экономист.

Руслан Черный

Вице-президент ICC Ukraine (Украинского национального комитета Международной торговой палаты) по вопросам налогообложения, учета и аудита Дмитрий Алексеенко считает, что идея беспошлинной торговли с США потенциально открывает перспективы для Украины, позволяя стране стать производственной базой товаров для экспорта на американский рынок.

Но это в идеале, сейчас ситуация другая, экспорт украинских товаров в США минимален, поэтому мгновенного эффекта зоны свободной торговли не будет добавил он.

Для построения производственной базы после войны с экспортным потенциалом нужна, в первую очередь, электроэнергия и квалифицированные работники, а также разумная регуляторная политика от государства. Пока в Украине есть огромные проблемы с электричеством, кадрами и инвестиционной привлекательностью.

Поэтому большой риск, что зона свободной торговли не будет эффективной, возможно только точечно для отдельных предприятий и экспорта сырья. Вообще это хорошая идея и шанс для Украины, но только при понимании перспектив развития промышленности после войны, построения кластерной модели экономики и комплексного подхода к производству. Станет ли это стартом как, например, для Японии или Южной Кореи, или останется красивой декларацией, зависит в первую очередь от украинской власти и ее планов на будущее страны. подытожил собеседник.

Дмитрий Алексеенко. Фото: facebook

В то же время, как пишет "Европейская правда", Украина, присоединяясь к зоне свободной торговли с США, может столкнуться с тем, что соглашение не будет соответствовать правилам ЕС. То есть, сложно сказать, как ЕС воспринимает намерение Украины заключить соглашение о свободной торговле с США во время переговоров о вступлении.

Предыстория

После окончания войны Украина может получить зону свободной торговли без пошлин с США, что будет способствовать восстановлению страны. Такое заявление в ходе выступления в Давосе сделал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

"Президент (США, – ред.) говорил о создании зоны, свободной от пошлин для Украины, что кардинально изменит ситуацию", – говорил Уиткофф.

По его мнению, внедрение данной модели даст бизнесу конкурентное преимущество на американском рынке из-за отсутствия таможенных барьеров. Также Уиткофф полагает, что если идея все же будет воплощена в жизнь, промышленные предприятия могли бы в больших масштабах переместиться в Украину.

"Представьте, что вы можете обогнать конкурентов, потому что не платите пошлины за поставку товаров в США", – пояснил он.

Справка:

Зона свободной торговли без пошлин с США — это соглашение, при котором определённые украинские товары могут экспортироваться в США без уплаты налогов на импорт. То есть компании смогут продавать продукцию в Америку дешевле, чем без такого соглашения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Зеленский заявлял, что возможность создания "свободной экономической зоны" в Донецкой области будет определять украинский народ.