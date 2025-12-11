Договоренности США с Россией и "свободная экономическая зона на Донбассе". Зеленский ответил на наболевшие вопросы

Территориальные вопросы остаются самыми острыми в переговорах о прекращении войны

Возможность создания "свободной экономической зоны" в Донецкой области будет определять украинский народ. А нежелание США видеть Украину в НАТО вызывает некоторые вопросы о тайных договоренностях между Москвой и Вашингтоном.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в комментарии украинским СМИ. Он подчеркнул, что вопросы, которые больше всего беспокоят украинцев, пока остаются без ответа.

"Согласна ли Украина на "свободную экономическую зону" в Донецкой области? На этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины", — сказал Зеленский.

Также президент отметил, что США не хотят, чтобы Украина была членом НАТО. Однако, какие основания для этого решения, пока не известно.

"Возможно, причиной тому являются какие-то тайные договоренности между Вашингтоном и Москвой", — предположил Зеленский.

Также президент отметил, что сейчас не время искать нового руководителя ОП. Поскольку любые изменения могут нарушить баланс в Кабинете министров.

"Если говорить о кандидатах, которые сейчас в Кабмине, то пока вообще есть вопрос, как назначить министров энергетики и юстиции. И если я, например, заберу сейчас кого-нибудь из действующих чиновников — боюсь, что на их место будут неделями искать кандидатуры. Я не хочу разрушить Кабинет Министров", — отметил Зеленский.

Что еще сказал Зеленский

Для проведения выборов в Украине есть два важных аспекта – это безопасность и законодательство.

Украина передала США свой план прекращения войны Это не финальный документ, поскольку многое зависит от того, как американцы воспримут базовый "20-пунктный" план.

США видят разрешение ситуации в том, что ВСУ выходят с территории Донецкой области, а войска РФ не заходят туда. Но, как кто и как будет управлять этой территорией, американские партнеры не знают.

В документе предлагается выход россиян из оккупированных частей Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областей. Затем заморозка линии фронта на актуальных на тот момент рубежах.

