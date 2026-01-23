Вільна торгівля з Америкою: що не так із пропозицією Трампа

Експерти попереджають, що на практиці угода може мати обмеження

Президент США Дональд Трамп запропонував Україні зону вільної торгівлі без мит. Хоча ця ідея є цікавою, але водночас містить безліч нюансів і потенційних обмежень.

Що потрібно знати:

Частина українських товарів може продаватися у США дешевше, без податків на імпорт

Є квоти, умови та ризик, що зона не запрацює повноцінно

Для успіху потрібна інфраструктура, кадри та стабілізація ситуації після війни

Про це "Телеграф" поговорив із експертами. За їхніми словами, не всі українські товари зможуть йти на американський ринок без мит.

Економіст, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус пояснив, що правила прописані так, що окремі товари справді можуть йти без мит. Але ключові та сенсативні для економіки США позиції залишаються захищеними.

Окремі товари мають так звані безмитні квоти, суть яких полягає в наступному — ви можете без сплати мит постачати певну кількість цієї продукції, а все, що вище за встановлений розмір безмитної квоти, ви продаєте сплачуючи це мито. І якщо в окремих товарах, таких як мед, наприклад, це не є проблемою, то, наприклад, м’ясо курятини, це ще яка проблема. каже співрозмовник.

За його словами, найголовніше — якою буде підсумкова пропозиція. Тобто, Штати можуть прописати правила так, що все, що йде з США в Україну, не матиме цих же мит. Хоча, як пояснив експерт, їх практично й так немає, оскільки Україна вступила до Світової організації торгівлі і ще тоді було знижено мито. А ось з боку української продукції можуть бути якісь бар’єри.

Ус підбив, що ідея цікава і з погляду іноземних інвесторів. Теоретично наявність угоди зі США може дозволити компаніям, які виробляють продукцію в Україні, постачати її на американський ринок. Проте деталі та обмеження будуть прописані заздалегідь, включаючи вимоги до місця виробництва та дотримання специфічних умов.

Проблема полягає в тому, що Трамп не є симпатиком лібералізації світової торгівлі. Тобто, коли він говорить про вільну торгівлю, він розуміє це так, що Америка постачає всім безперешкодно, а всі інші мають перешкоди на їхній ринок додав співрозмовник.

Як зазначає Іван Ус, досвід роботи з угодами з Європейським Союзом показує: за гарною назвою ховається безліч обмежень та умов, які можуть зробити вигоди умовними.

Також експерт попереджають про можливі ризики для України — зону вільної торгівлі може бути прописано так, що жодної вільної торгівлі насправді там не буде.

США ж кажуть: йдіть на всі умови, які вам ставить Росія за мирним договором, які практично є капіталяцією, і ви отримаєте спеціальну економічну зону. Якщо змоделювати, що Україна погоджується на такі умови, ми фактично віддаємо Донбас — найбільш захищену частину країни на даний момент. На практиці там може не з'явитися жодної економічної зони, тому що підприємства просто не будуть зацікавлені пояснив Ус.

Іван Вус. Фото: Facebook

Економіст і фінансист Руслан Чорний сказав "Телеграфу" свою думку щодо цього питання. Він вважає, щоідея зони вільної торгівлі зі США поки залишається скоріше теоретичною, оскільки на даний момент він не бачить перспектив війни.

Тому поки це тільки заяви, без конкретного строку виконання. Ймовірно війна закінчиться (лише коли Росія розвалиться) коли у Трампа закінчиться президентство. А новий президент скаже: я такого не обіцяв. До того ж в яких саме українських товарах може бути зацікавлений американський споживач? Так, Україна — найбільший в світі виробник соняшникової олії. Переваг для інших виробників я не бачу наголосив економіст.

Руслан Чорний

Віце-президент ICC Ukraine (Українського національного комітету Міжнародної торгової палати) з питань оподаткування, обліку та аудиту Дмитро Алексієнко вважає, що ідея безмитної торгівлі зі США потенційно відкриває перспективи для України, дозволяючи країні стати виробничою базою товарів для експорту на американський ринок.

Але це в ідеалі, зараз ситуація інша, експорт українських товарів до США мінімальний, тому миттєвого ефекту зони вільної торгівлі не буде додав він.

Для побудови виробничої бази після війни з експортним потенціалом потрібна насамперед електроенергія та кваліфіковані працівники, а також розумна регуляторна політика від держави. Поки що в Україні є величезні проблеми з електрикою, кадрами та інвестиційною привабливістю.

Тому великий ризик, що зона вільної торгівлі не буде ефективною, можлива лише точково для окремих підприємств та експорту сировини. Взагалі, це хороша ідея і шанс для України, але тільки при розумінні перспектив розвитку промисловості після війни, побудови кластерної моделі економіки та комплексного підходу до виробництва. Чи стане це стартом як, наприклад, для Японії чи Південної Кореї, чи залишиться гарною декларацією, залежить насамперед від української влади та її планів на майбутнє країни. підсумував співрозмовник.

Дмитро Алексєєнко. Фото: facebook

Водночас, як пише "Європейська правда", Україна, приєднуючись до зони вільної торгівлі зі США, може зіткнутися з тим, що угода не відповідатиме правилам ЄС. Тобто важко сказати, як ЄС сприймає намір України укласти угоду про вільну торгівлю зі США під час переговорів про вступ.

Передісторія

Після закінчення війни Україна може отримати зону вільної торгівлі без мит із США, що сприятиме відновленню країни. Таку заяву під час виступу в Давосі зробив спецпосланець президента США Стів Віткофф.

"Президент (США, – ред.) говорив про створення зони, вільної від мит для України, що кардинально змінить ситуацію", – говорив Віткофф.

На його думку, впровадження цієї моделі дасть бізнесу конкурентну перевагу на американському ринку через відсутність митних бар’єрів. Також Віткофф вважає, що якщо ідея все ж таки буде втілена в життя, промислові підприємства могли б у великих масштабах переміститися в Україну.

"Уявіть, що ви можете обігнати конкурентів, тому що не сплачуєте мита за постачання товарів до США", – пояснив він.

Довідка :

Зона вільної торгівлі без мит зі США — це угода, за якої певні українські товари можуть експортуватися до США без сплати податків на імпорт. Тобто компанії зможуть продавати продукцію до Америки дешевше, ніж без такої угоди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Зеленський заявляв, що можливість створення "вільної економічної зони" на Донеччині визначатиме український народ.