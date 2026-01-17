Генерал-лейтенанту удалось вывести украинскую разведку на высокий уровень

За 5 лет работы под руководством Кирилла Буданова Главное управление разведки (ГУР) стало мировым брендом на уровне ЦРУ, Моссада и МИ6. Переход генерал-лейтенанта в Офис президента – важное решение для Украины.

Об этом рассказал командир Российского добровольческого корпуса Денис "WhiteRex" Капустин. По его словам, безусловно новая должность в ОП для Буданова — карьерный рост, который пойдет на пользу государству.

Что нужно знать:

Под руководством Буданова ГУР провело немало громких операций в тылу врага, на фронте и не только

Генерал-лейтенант уже участвовал в переговорах по завершению войны

По словам Капустина, именно Буданову удалось за 5 лет своего руководства сделать из ГУР сверхмощную военную машину. При этом переход экс-руководителя разведки на должность главы ОП – это несомненный карьерный рост.

ГУР провело немало успешных операций как на фронте, так и по линии столкновения и в глубоком тылу врага под руководством Буданова. Ему удалось вывести украинскую разведку на высокий уровень, считает "WhiteRex".

"Если человек смог в 34 года, придя в ведомство, сделать из него такую мировую махину, я думаю, что на должности в Офисе президента, когда у него появилось еще больше возможностей, я убежден, что для этой страны это безусловно будет лучше", — говорит командир РДК.

Он добавляет, что Буданов уже участвовал в переговорах между Украиной и США о мирном урегулировании. Насколько тесно он и дальше будет связан с разведкой, командир РДК не знает. Впрочем, говорит: вряд ли он покинет команду и полностью отойдет от формированных годами дел.

Напомним, что в декабре стало известно, что Капустин якобы погиб. Однако оказалось, что это была часть комплексной спецоперации разведки Минобороны Украины. ГУР фактически пошило в дураки Кремль и еще заработало на этом 500 тысяч.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что эск-министр Дмитрий Кулеба объяснил, чем отличаются Буданов и Андрей Ермак, экс-руководитель ОП.