Острый на язык и более 30 лет в политике. Что известно о новом первом заместителе Буданова (фото, видео)

Он владеет четырьмя языками и не раз был послом Украины за границей

В понедельник, 5 января, Сергей Кислица официально получил должность первого замруководителя Офиса президента. До этого он был первым замминистра иностранных дел Украины.

Что нужно знать:

Кислица с февраля 2020 по февраль 2025 года был постоянным представителем Украины при ООН

Он неоднократно удивлял сеть и партнеров заявлениями на заседаниях

Должность заместителя министра иностранных дел Кислица получил в феврале 2025 года

"Телеграф" расскажет, что известно о новом первом заместителе руководителя ОП, а также покажет несколько его громких заявлений с заседания ООН. Отметим, что недавно президент Владимир Зеленский назначил главой Офиса Кирилла Буданова.

Что известно о Сергее Кислице

Родился 15 августа 1969 года в Киеве. Окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Владеет украинским, английским, испанским и французским языками.

Политическую карьеру начал уже в 1992 году, когда стал стажером отдела ОБСЕ и европейского регионального сотрудничества МИД Украины. Также занимал должности советника по политическим вопросам посольства Украины в США (2001-2003).

Сергей Кислица. Фото: Суспільне

Впервые заместителем министра иностранных дел Украины стал в марте 2014 года. В феврале 2020 года Кислицу назначили послом и постоянным представителем Украины при ООН. С октября 2021 по декабрь 2024 был послом Украины в Республике Тринидад и Тобаго, с ноября 2022 по декабрь 2024 – послом в содружестве Багамских островов (по совместительству).

С февраля 2025 года – первый заместитель министра иностранных дел Украины. С января 2026 – первый заместитель руководителя ОП.

Громкие заявления Кислицы о войне и на заседаниях ООН

В ноябре 2022 после российской атаки Кислица опубликовал сообщение в сети Х. На выступление представителя РФ Василия Небензи отреагировал так: "Слушать посланника Путина в ООН, как сегодня, одна из моих ужаснейших обязанностей. Даже зная, что его место в аду навсегда, сегодняшняя террористическая атака на Украину не оставляет мне дипломатических вариантов. В аду будет "плач и скрежет зубов", но не будет покаяния".

Сообщение Кислицы об ударе России в 2022. Фото: скриншот из Х

Заявления Кислицы:

Россия убивает украинцев, потому что просто хочет стереть украинскую государственность и украинскую нацию с лица земли. Правильно ли называть такое желание "украинским кризисом" в рамках ООН, — 8 июня 2024 года.

Специально для российского джентльмена, который настолько в восторге от Льюиса Кэрролла, есть другая цитата: "Не хочу быть среди безумцев", — сказала Алиса. "О, этому никак не поможешь", — сказал Кот. Это мои ощущения, когда я слушаю вас, — Кислица о выступлении постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, 2019 год.

Если он (Путин — ред.) хочет совершить самоубийство, не нужно использовать ядерный арсенал. Он должен следовать примеру того мужчины в берлинском бункере в мае 1945 (Адольфа Гитлера — ред.).

Лавровцы потребовали созыва Совбеза ООН – скулят о том, что их вундревафли сбиваются каждую ночь в небе над Украиной, "изобретатели-изменники": которые уже на нарах. Хотя, судя по успехам лавровцев, там уже должны быть они сами, — из сообщения Кислицы, 2023.

Для тех, кто, возможно, забыл ультиматумы, выдвинутые Россией перед вторжением, позвольте мне напомнить вам их главное требование: "НАТО должно вернуться к своим границам в 1997 году", — Кислица о требованиях России, январь 2025 года.

