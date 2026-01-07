С рюмкой в руке и "тем самым" взглядом: в сети всплыло редкое фото юного Буданова

Внешне военачальник почти не изменился

Кирилл Буданов – украинский военачальник, который 2 января 2026 года стал руководителем Офиса Президента Украины. До того, как возглавить военную разведку, он прошел долгий путь военной учебы и службы, о котором известно немного. Его юность прошла без публичности, громких интервью или светских историй.

Что следует знать

Кирилл Буданов прошел путь от десантника до одного из самых молодых руководителей ГУР Украины

Несмотря на закрытость личной жизни, в сети появилось фото юности Буданова, где он находится в неформальной обстановке, но уже с присущим ему фирменным спокойствием

Новый руководитель ОП прошел через три ранения во время спецопераций на востоке и в Крыму и получил несколько высших образований

Образование Буданова связано с военной сферой. В 2007 году он окончил Одесский институт Сухопутных войск (факультет аэромобильных/воздушно-десантных войск), где получил базовую подготовку в качестве офицера и получил звание лейтенанта.

Кирилл Буданов. Фото: ГУР

В сети почти нет фото с юности Кирилла Буданова. На днях пользователь Threads поделилась фотографией с молодых лет нового начальника ОП. На снимке он со стопкой и, возможно, со своим другом. Однако можно заметить, что уверенный взгляд и спокойное выражение лица не изменились до сих пор.

Кирилл Буданов в молодости. Фото: Threads

После завершения академии в Одессе Буданов сразу пошел в военную разведку Украины – в Главное управление разведки Министерства обороны. Он служил в особых подразделениях, где занимался оперативной деятельностью и спецоперациями.

Кирилл Буданов. Фото: gur.gov.ua

После этого Буданов продолжил обучение и развитие как специалист. В 2022 году он закончил обучение в Военной дипломатической академии имени Евгения Березняка, в 2023-2024 годах учился в аспирантуре Острожской академии по специальности "Политология". В 2024 году Кирилл Алексеевич завершил курс "Стратегическая архитектура" в Киево-Могилянской бизнес-школе.

С 2014 года после начала российско-украинской войны Буданов принимал участие в боевых операциях на востоке Украины и в оккупированном Крыму, где трижды получал ранения. Однако детали его конкретных действий остаются преимущественно закрытыми из-за специфики разведки.

Кирилл Буданов. Фото: novyny.live

В 2020 году Буданов был назначен начальником ГУР МОУ, став одним из самых молодых руководителей этого стратегического органа. За свою службу Буданов получил ряд наград, включая Орден "За мужество" и "Золотую Звезду" Героя Украины — высшую государственную награду за мужество и отвагу в защите государства.

