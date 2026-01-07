С рюмкой в руке и "тем самым" взглядом: в сети всплыло редкое фото юного Буданова
-
-
Внешне военачальник почти не изменился
Кирилл Буданов – украинский военачальник, который 2 января 2026 года стал руководителем Офиса Президента Украины. До того, как возглавить военную разведку, он прошел долгий путь военной учебы и службы, о котором известно немного. Его юность прошла без публичности, громких интервью или светских историй.
Что следует знать
- Кирилл Буданов прошел путь от десантника до одного из самых молодых руководителей ГУР Украины
- Несмотря на закрытость личной жизни, в сети появилось фото юности Буданова, где он находится в неформальной обстановке, но уже с присущим ему фирменным спокойствием
- Новый руководитель ОП прошел через три ранения во время спецопераций на востоке и в Крыму и получил несколько высших образований
Образование Буданова связано с военной сферой. В 2007 году он окончил Одесский институт Сухопутных войск (факультет аэромобильных/воздушно-десантных войск), где получил базовую подготовку в качестве офицера и получил звание лейтенанта.
В сети почти нет фото с юности Кирилла Буданова. На днях пользователь Threads поделилась фотографией с молодых лет нового начальника ОП. На снимке он со стопкой и, возможно, со своим другом. Однако можно заметить, что уверенный взгляд и спокойное выражение лица не изменились до сих пор.
После завершения академии в Одессе Буданов сразу пошел в военную разведку Украины – в Главное управление разведки Министерства обороны. Он служил в особых подразделениях, где занимался оперативной деятельностью и спецоперациями.
После этого Буданов продолжил обучение и развитие как специалист. В 2022 году он закончил обучение в Военной дипломатической академии имени Евгения Березняка, в 2023-2024 годах учился в аспирантуре Острожской академии по специальности "Политология". В 2024 году Кирилл Алексеевич завершил курс "Стратегическая архитектура" в Киево-Могилянской бизнес-школе.
С 2014 года после начала российско-украинской войны Буданов принимал участие в боевых операциях на востоке Украины и в оккупированном Крыму, где трижды получал ранения. Однако детали его конкретных действий остаются преимущественно закрытыми из-за специфики разведки.
В 2020 году Буданов был назначен начальником ГУР МОУ, став одним из самых молодых руководителей этого стратегического органа. За свою службу Буданов получил ряд наград, включая Орден "За мужество" и "Золотую Звезду" Героя Украины — высшую государственную награду за мужество и отвагу в защите государства.
